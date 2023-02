Perde la busta con i soldi, sconosciuto la ritrova e gliela mette nella casetta delle lettere

Dallo sconforto di aver perso una cifra importante, 2mila euro, alla felicità di averla ritrovata, grazie ad un ignoto benefattore. La singolare e bella vicenda è avvenuta nei giorni scorsi a Chianni, in provincia di Pisa.

Tutto è partito il 14 febbraio, con la partenza dell'appello diffuso su Facebook dal Comune di Chianni: "Stamani tra le 10 e le 10.30 una concittadina ha perso una busta da lettere della Cassa di Risparmio di Volterra nel percorso fra la banca e la sua macchina che era parcheggiata davanti al bar Centrale. Se qualcuno la trova la può consegnare in Comune. Il proprietario della busta ricompenserà chiunque la ritrovi. Grazie del supporto e della condivisione".

Il messaggio si è diffuso online e soprattutto in paese. Dopo pochi il giorni il felice epilogo, con i soldi che sono stati messi anonimamente nella cassetta delle lettere della proprietaria. Il 17 febbraio il sindaco Giacomo Tarrini ha scritto su Facebook: "Con grande piacere informo che la busta smarrita contenente dei contanti è stata recapitata al suo proprietario in forma anonima. Questa è una grande prova di onestà da parte della persona che l’ha riconsegnata e che peraltro rinuncia al giusto compenso che il proprietario aveva messo a disposizione. Il proprietario farà una donazione in beneficenza ad un'associazione locale. Anche questo è un valore che ha la nostra comunità e ne sono orgoglioso".