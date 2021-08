Cascina: apre un nuovo PetStore Conad sulla Tosco-Romagnola

Domani, 5 agosto, a Cascina si inaugura il nuovo PetStore Conad di via Tosco-Romagnola 238, adiacente al punto vendita Conad. Vasta gamma di prodotti dedicati agli amici a quattro zampe.

Il negozio ha un ingresso indipendente rispetto all’adiacente supermercato. Dispone dell’angolo ristoro per cani e dello spazio 'Bubble Pet', che offre il servizio di toelettatura assistita, fornito da professionisti specializzati. Inoltre, a disposizione, servizio di lavanderia self-service per il lavaggio e l’asciugatura di accessori specifici (abbigliamento e copertine per animali), con presenza di lavatrici e asciugatrici. Il negozio offre anche altri servizi come l’incisione istantanea delle medagliette identificative, la bilancia per la pesa di cani e gatti e una box per la donazione di alimenti ai canili e gattili di zona.

"Siamo felici di inaugurare a Cascina un nuovo punto vendita dedicato al benessere ed alla cura degli animali. Il nostro intento è quello di fornire un concept store moderno, che possa offrire ai nostri clienti un’ampia gamma di prodotti di qualità a prezzi convenienti con un’offerta diversificata - hanno dichiarato Alessandro Bellini e Liana Ulivelli, soci Conad - il nuovo PetStore, situato nel centro storico e adiacente al Conad già esistente, ci permetterà di offrire sempre maggiori servizi ai nostri clienti e perché no, anche ai loro amici a quattro zampe che sono a tutti gli effetti parte delle nostre vite, il cui benessere ci sta a cuore".

Il PetStore Conad di via Tosco-Romagnola 238 si sviluppa su una superficie di 300 mq, conta 1 cassa tradizionale e occupa 4 addetti, di cui due nuove assunzioni. Sarà aperto dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 9 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 13. Nel giorno dell’apertura, i clienti saranno omaggiati, di una shopper in cotone bio brandizzata Conad.