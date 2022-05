Vecchiano, lotta alle zanzare: il piano dei trattamenti

Iniziati sul territorio di Vecchiano gli interventi antilarvali e, contemporaneamente, la distribuzione gratuita delle pasticche anti-zanzare ai cittadini. "Il primo trattamento antilarvale è stato effettuato lo scorso 11 maggio, il prossimo è in programma l'8 di giugno", spiega il sindaco Massimiliano Angori. "Per quanto riguarda la distribuzione delle pasticche che i cittadini possono ritirare gratuitamente per effettuare i trattamenti presso le loro abitazioni private, il prossimo appuntamento è per il 27 maggio", aggiunge il primo cittadino.

"L’amministrazione comunale di Vecchiano dal 2017 ha intrapreso una serie di azioni per la lotta alle zanzare coerentemente con le Linee Guida delle Autorità sanitarie, che raccomandano il ricorso alla lotta adulticida esclusivamente come mezzo necessario solo in via straordinaria, nel caso di gravi e comprovati livelli di infestazione, nel quadro di una lotta integrata e mirata su aree e siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione", spiega l'assessore all'ambiente, Mina Canarini. "Infatti la disinfestazione contro le zanzare adulte può eliminare solo una parte delle zanzare presenti al momento del trattamento e, quindi, la sua efficacia è circoscritta sia nello spazio sia nel tempo e la loro presenza si ripristina entro pochi giorni. Inoltre le numerose ricerche scientifiche dimostrano che le zanzare diventano rapidamente resistenti alle sostanze chimiche e la resistenza si forma in modo più rapido in quelle specie di zanzare dall’areale ridotto, come l’Aedes albopictus (zanzara tigre). Ne consegue che condurre una lotta chimica alle zanzare significa, in realtà, addestrarle e renderle immuni alle nostre armi ed è quindi controproducente e pericolosa".

"La lotta alle zanzare - ha aggiunto - si fa con misure di prevenzione: eliminando tutti i ristagni d’acqua, anche i più piccoli, delle dimensioni di un sottovaso, dove le zanzare si riproducono, e trattando caditoie e tombini con prodotti larvicidi, come le pasticche che il nostro Comune distribuisce gratuitamente da anni. La ditta incaricata dal Comune è già al lavoro dunque sia per gli interventi sul territorio, sia per gli appuntamenti dedicati alla consegna gratuita delle pasticche antilarvali, per una spesa complessiva annuale a carico del Comune pari a circa 2500 euro".

Il calendario degli interventi

Interventi antilarvali dell'amministrazione: 11/05/2022, 08/06/2022, 29/06/2022, 13/07/2022, 27/07/2022, 10/08/2022, 31/08/2022.

Incontri informativi con i cittadini e distribuzione delle pasticche: ogni venerdì tra quelli elencati dalle ore 9 in Sala Consiliare a Vecchiano, 06/05/22, 27/05/2022, 10/06/2022, 17/06/2022, 24/06/2022, 08/07/2022, 29/07/2022, 12/08/2022, 26/08/2022, 09/09/202.