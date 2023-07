Piano integrato: intervento del presidente Bani accresce i dubbi piuttosto che allontanarli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L’intervento del Presidente dell’Ente Parco MSRM accresce se possibile dubbi e preoccupazioni piuttosto che allontanarli. La questione è a quale soggetto istituzionale spetti la pianificazione urbanistica delle Aree Contigue del Parco, circa il 40% della superficie complessiva. Per gli ambientalisti, supportati dall’autorevole parere legale dello Studio D'Antone - De Lorenzo – Bottone, deve essere il Parco, in base all’Art. 124 della L.R. N. 30/2015. Il Presidente Bani afferma prima che il Parco nel Piano Integrato inviato in Regione ha fatto proprio questo, tentando di sminuire la valenza del Parere stesso, ma subito dopo afferma che nel Piano sarebbero state introdotte “disposizioni stringenti” a cui i “Piani Operativi dei Comuni dovranno sottostare”! Ma se la pianificazione urbanistica spetta al Parco, i Comuni su quei territori non dovrebbero elaborare nessuno strumento urbanistico, proprio come avviene oggi. Nel suo intervento Bani illustra il vasto processo partecipativo che sarebbe stato organizzato dal Parco, ribaltando tout-court la realtà. Il Piano è stato forse fatto conoscere a partiti, categorie economiche e portatori d’interesse, non certo a cittadini ed alle Associazioni Ambientaliste. Nell’unico burrascoso incontro del gennaio 2023 fu illustrato praticamente solo il quadro conoscitivo e nulla di quello Pianificatorio e Programmatico. Del resto che ci sia stato e c’è un deficit di trasparenza e di partecipazione su questo Piano ci sono i numeri a dimostrarlo. Il Piano inviato in Regione è composto di almeno 41 elaborati cartografici e documentali. All’Albo Pretorio, allegati alla Delibera approvata dal Comitato Direttivo, e su tutto il Sito del Parco ci sono ad oggi solo 3 documenti e tutti del quadro valutativo (Rapporto Ambientale e VINCA), nulla di fatto sui contenuti pianificatori e programmatici del Piano. Senza conoscere come si può partecipare?



Associazione ambientalista LA CITTÀ ECOLOGICA