Il provvedimento per effettuare in sicurezza i lavori di pulizia delle pile del ponte

Per la giornata di sabato 2 ottobre la Polizia municipale di Pisa ha disposto la chiusura al traffico veicolare del Ponte della Fortezza in orario 8 – 18, al fine di effettuare in sicurezza i lavori di pulizia delle pile del ponte, che risultano ingombrate dai residui di materiale ligneo accumulati nell’alveo del fiume.