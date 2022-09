Prelievi del sangue prenotati online: dal 10 ottobre anche nella zona pisana

Entro il prossimo dicembre in tutto il territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest i prelievi del sangue potranno essere prenotati tramite il sistema regionale ZeroCode e quindi comodamente dal computer di casa o dal proprio smartphone.

"Dopo l’esperienza pilota maturata nelle zone Livornese e Versilia - spiega il direttore dell’Area supporto ai servizi sanitari e al cittadino - il sistema sarà esteso a praticamente tutte le sedi aziendali: saranno infatti 65, su un totale di 77, le strutture che metteranno a disposizione dei cittadini questo nuovo sistema molto pratico e intuitivo. Basta inserire alcune informazioni di base è in pochi passaggi si definiscono sede, giorno e orario del prelievo. Si tratta di una procedura molto semplice e che evita lunghe attese o inutili spostamenti. Le prossime zone a partire saranno Elba e Valli Etrusche e già dalle prossime settimane saranno disponibili le agende di prenotazione. Poi progressivamente si uniranno tutti gli altri territori fino ad arrivare al 28 novembre quando con l’attivazione della zona Apuana sarà coperta tutta l’Azienda".

Come funziona

Per accedere al servizio di prenotazione dei prelievi del sangue è sufficiente, senza alcuna registrazione, digitare l’indirizzo dedicato, link raggiungibile anche sul sito aziendale e su quello della Regione Toscana oltre che da un qualsiasi motore di ricerca. Verrà poi richiesto di inserire il codice della prescrizione, il codice fiscale dell’utente e un numero di cellulare dove arriveranno tramite sms le informazioni su luogo e data scelti dal cittadino per il proprio prelievo. Al momento della presentazione in ambulatorio sarà sufficiente comunicare il codice prenotazione indicato dal sistema ed eseguire l’accettazione amministrativa e, se previsto, il pagamento del ticket associato.

"Con questo passaggio - dichiara il direttore generale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest - si compie un ulteriore passo avanti di avvicinamento dei servizi sanitari alle esigenze dei cittadini. Un traguardo per il quale vorrei ringraziare tutti i professionisti che vi hanno lavorato e in particolare il direttore dell’Area supporto ai servizi sanitari e al cittadino e la direttrice dell’Unità operativa complessa Gestione Cup e Front Office. La nuova modalità di prenotazione che sarà introdotta nei prossimi giorni agevola sicuramente i nostri utenti che evitano file e assembramenti all’interno delle strutture, ma permette anche ai nostri operatori di organizzare al meglio il proprio lavoro alzando la qualità e migliorando la percezione del servizio. L’estensione a tutto il territorio è poi la dimostrazione di una attenzione costante rivolta a tutti i cittadini ovunque residenti per una sanità al passo dei tempi e in linea con le legittime aspettative dei cittadini".

Ecco, nel dettaglio, il calendario delle prossime attivazioni:

- 27 settembre 2022 zona Elba

- 1° ottobre 2022 zona Valli Etrusche

- 10 ottobre 2022 zona Pisana

- 24 ottobre 2022 zona Valdera e AVC

- 7 novembre 2022 zona Piana di Lucca

- 14 novembre 2022 zona Valle del Serchio

- 21 novembre 2022 zona Lunigiana

- 28 novembre 2022 zona Apuana