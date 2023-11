Premiazione delle eccellenze e certificazioni linguistiche all'istituto Toniolo di Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Anche quest’anno all’Istituto comprensivo “G. Toniolo” di via Niosi si è svolta la cerimonia di consegna dei certificati linguistici Cambridge, DELF e DELE , insieme alla premiazione dei ragazzi e delle ragazze che hanno ottenuto il massimo dei voti all’Esame di Stato 2023. La certificazione linguistica fa parte dell’offerta formativa dell’Istituto, che permette agli alunni di approfondire la conoscenza delle lingue e lo sviluppo delle competenze linguistiche anche con mobilità all’estero, partnership internazionali e corsi con madrelingua, oltre che attraverso l’attività curricolare.

La scuola, proprio per il suo impegno e i risultati in questa area, è stata riconosciuta da diversi anni Centro di preparazione e sede di esami Cambridge per la lingua inglese. La certificazione Cambridge, come ha spiegato il direttore John Ayers, attesta livelli di competenza con modalità identiche in tutto il mondo, ed è pertanto universalmente riconosciuta. Sono stati consegnati 34 certificati Cambridge in totale inclusi alunni ed alunne dagli 8 ai 14 anni; un buon numero di alunni della secondaria ha ottenuto il livello B1, quello previsto dalle Indicazioni nazionali ministeriali in uscita dal biennio delle superiori. A riprova della qualità della scuola, stando alle prove INVALSI gli alunni della Toniolo escono dalla terza media con percentuali di competenze in inglese superiori alla media regionale e nazionale, decisamente superiori nel listening (da tre a sette punti percentuali).

L’attenzione alle lingue si traduce anche nello studio della seconda lingua straniera, nella scuola secondaria che promuove anche scambi all’estero: diversi alunni hanno infatti affrontato anche l’esame per ottenere la certificazione linguistica in francese (DELF) e in spagnolo (DELE) e sono stati premiati con la consegna del relativo certificato. Infine sono stati premiati quanti nel precedente anno scolastico all’Esame di Stato hanno ottenuto dieci o dieci e lode: un bel gruppo di ragazze e ragazzi che fanno ben sperare anche per il percorso delle scuole superiori. L’impegno degli insegnanti e degli alunni, insieme a un continuo mettersi in gioco per individuare le strategie didattiche più efficaci, contribuiscono a fare della scuola un’esperienza davvero formativa, da vivere con entusiasmo.