'Premio Cambiamenti': Relief trionfa nella 6° edizione e vola alla fase regionale

Si aggiudica il primo premio e vola, il prossimo 24 novembre a Firenze, alla tappa regionale. Relief vince la 6° edizione del 'Premio Cambiamenti', il contest nazionale lanciato e promosso da CNA con l’intento di valorizzare le imprese e finanziare le risorse migliori del paese, le idee e i processi innovativi nonché le persone che li stimolano e li promuovono. Secondo posto invece per Beam me up e sul terzo scalino del podio è salito CDC Studio che, insieme a Relief, volano di diritto alla fase regionale del contest puntando all’ambitissima, nazionale, il 15 dicembre prossimo a Roma.

Un premio che, se si guarda al passato, ha fatto della tappa provinciale il suo fiore all’occhiello: infatti la 5° edizione (che si è svolta lo scorso anno nella Sala delle Baleari del Comune di Pisa) ha visto trionfare la pisana Fagoterapia Lab Srl che, dopo aver vinto anche il premio regionale, è salita sul primo gradino del podio vincendo il premio nazionale. Un buon auspicio, dunque, ma anche una allettante sfida per Relief, vincitrice oggi della tappa pisana, che non vorrà essere da meno e che farà di tutto per cogliere al volo gli obiettivi di CNA Pisa sempre pronta ad offrire e a far conoscere, ai suoi imprenditori e artigiani, una vetrina ma anche occasioni, corsi formativi e finanziamenti alle neo-imprese che si sono candidate e che hanno saputo promuovere, con guizzi innovativi, sia tradizioni che territorio e prodotti.

"Prima tappa provinciale per una delle iniziative di CNA Nazionale che più ci stanno a cuore. Per CNA Pisa questo è un appuntamento molto sentito dal momento che nelle ultime edizioni abbiamo portato tre eccellenze in finale e abbiamo vinto per due anni consecutivi il Nazionale. Questo deve essere lo stimolo per molte delle aziende che decidono di partecipare anche per il 2022, portando avanti un trend eccezionale, come eccezionali sono tutti i candidati. Il territorio pisano è continua fucina di nuovi imprenditori e aziende che sono pervase da spirito innovatore, sfide tecnologiche e un occhio di riguardo all'eco-sostenibilità. Tutte caratteristiche vincenti" commenta il presidente giovani imprenditori CNA Pisa Maria Celeste Pierozzi.

A concludere è il presidente territoriale di CNA Pisa, Francesco Oppedisano: "Oggi è stata una giornata di autentica partecipazione, condivisione di processi e intenti ma anche di speranza in un periodo storico fortemente complicato. Abbiamo potuto toccare con mano l’impegno, la voglia di innovare e prendere parte ad un processo che valorizzi imprenditoria, territorio e tradizioni. Ecco che ringrazio sentitamente Palazzo Blu per l’ospitalità e l’accoglienza ma anche l’amministrazione comunale, la Camera di Commercio, il Polo Tecnologico di Navacchio, Forti Holding, ABC srl Unipol, tutti gli sponsor e la grande squadra di CNA Pisa, rappresentata oggi qui dal direttore generale Giuseppe Sardu e dai tanti dipendenti, che ha organizzato questa sesta edizione. A tutte e 10 le aziende che hanno partecipato il mio ringraziamento più grande per aver dato prova, con il loro esempio, che è possibile fare impresa e farla bene quando si guarda all’innovazione. Lo straordinario successo di questa mattina è la più bella risposta che, in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo, potessimo avere".