Corpo Guardie di Città dona al Banco Alimentare in sostegno dei più bisognosi

Il Corpo Guardie di Città torna a mettere in campo risorse per iniziative filantropiche a sostegno dell’associazionismo e del volontariato. "Per noi del Corpo Guardie di Città compiere azioni di solidarietà, attraverso il lavoro di squadra, ha sempre significato contribuire a creare un futuro migliore per le nostre comunità sul territorio perchè donare è un piacere e il sorriso dell'altro è la ricompensa", ha dichiarato l’Avvocato Francesco Bizzarri titolare dell’Istituto di Vigilanza, "dallo scorso anno abbiamo promosso e portiamo avanti iniziative per donare alimenti da destinare ai nuclei familiari che vivono in condizioni di particolare povertà, attraverso le parrocchie locali, il Banco Alimentare e la San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale delle Diocesi di Pisa e San Miniato ”.

In occasione del 15° Premio Corpo Guardie di Città, corsa ippica nazionale al galoppo che sarà disputata domenica 28 novembre 2021 all’Ippodromo di San Rossore a Pisa, alla premiazione del proprietario del cavallo vincitore, dell’allenatore e del fantino, saranno virtualmente consegnati due assegni (2mila euro) al Banco Alimentare per acquistare cibi da destinare alle persone bisognose e alla Società di San Vincenzo de Paoli, che è una associazione che opera generalmente nelle parrocchie e che ha come scopo principale quello di aiutare le persone più sfortunate.

"Le parole Condivisione e Dono sintetizzano i valori che muovono i nostri sostegni alle associazioni di volontariato - ha affermato Mariano Bizzarri Ollandini Amministratore Unico del Corpo Guardie di Città - perché è dovere di tutti recuperare le eccedenze per condividerle con chi dona la propria esistenza per i più poveri restituendo al cibo il valore di dono per la vita dell'uomo, un dono che non può essere sprecato ma va condiviso con chi è in difficoltà".

Anche quest’anno l’evento benefico, organizzato nel giardino del Ristorante dell’Ippodromo di San Rossore in occasione della Corsa Ippica Premio Corpo Guardie di Città, sarà rimandato a data da destinarsi per concretizzare il sostegno di numerose realtà del territorio che ogni anno mettono in palio numerosi e prestigiosi premi per il torneo benefico di Burraco e per la lotteria di beneficenza, oltre a dare un importante contributo per la realizzazione della manifestazione affinché sia realizzato un avvenimento di socializzazione adeguato alle nobili finalità solidali.