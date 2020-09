Torna il premio 'Pisani si nasce…Pisani si diventa': ecco i vincitori

Dopo un intervallo di due anni, il premio 'Pisani si nasce…Pisani si diventa' riprende la propria attività per premiare eccellenze professionali e umane della città di Pisa. La sedicesima edizione del Premio si terrà sabato 26 settembre alle Officine Garibaldi alle ore 17 e per quest’anno è inserito all’interno delle manifestazione della Fiera degli Scalzi, organizzata dal 'Comitato Le Piagge'. Il tema di questa edizione sarà quello della rinascita, ovvero di una ripartenza colma di fiducia e di speranza. Nonostante le difficoltà del momento, è stata inserita anche una nuova categoria di premiati, che si intitola 'Pisani nel Mondo'. Il premio è realizzato con il patrocinio del Comune di Pisa ed è reso possibile grazie ai numerosi sponsor che sostengono la manifestazione.

A presentare questa mattina la manifestazione sono stati l’assessore alla cultura del Comune di Pisa Pierpaolo Magnani, la presidente del premio Francesca Pacini, l’organizzatrice dell’evento Roberta Luperini, la presidente di Confcommercio Pisa Federica Grassini, il presidente del Comitato Le Piagge Antonio Schena. "La manifestazione che presentiamo oggi - ha dichiarato l’assessore alla cultura Pierpaolo Magnani - ha il pregio di mettere insieme diverse realtà del territorio, associazioni culturali, comitati di quartiere, associazioni di categoria, che insieme danno vita ad importanti sinergie con un unico obiettivo: valorizzare i cittadini pisani, di nascita o di adozione, che si sono distinti per essersi affermati in ambito professionale, artistico, sportivo, non solo sul territorio, ma anche a livello nazionale e internazionale. A nome dell’Amministrazione Comunale ringrazio tutti i promotori di questa iniziativa che serve a rafforzare l’identità pisana e far conoscere le eccellenze della nostra città affermate in tutto il mondo”.

La presidente del premio Francesca Pacini ha quindi annunciato i premiati della sedicesima edizione: Paolo Miccoli, pisano d’adozione docente universitario; Martina Batini, pisana Doc, campionessa mondiale di scherma: Alberto Nelli, pisano Doc, cantautore e autore dell’Inno del Pisa; Andrea Madonna, pisano Doc, imprenditore; Ferdinando Nelli Feroci, pisano Doc, Direttore dell’Istituto Affari Internazionali; Franco Adami, pisano Doc nel mondo, scultore; Paolo Paoletti, pisano d’adozione nel mondo, sviluppatore di farmaci oncologici; Lucia Calvosi, pisana d’adozione, Presidente ENI

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Premio 'I grandi pisani del piccolo commercio'

Con questo premio premiano quei commercianti che, tramandando l’impresa di generazione in generazione, hanno tenuto in vita 'eroicamente' la loro attività a Pisa. Per questa edizione la scelta è stata automatica perché si è partiti dai più antichi: verranno premiati la ditta Barsanti, attiva dal 1835, e la Ditta Gianfaldoni, aperta dal 1895.