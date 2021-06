Vecchiano, ancora disagi con l'acqua per i cittadini

Proseguono i disagi per i cittadini del comune di Vecchiano ancora alle prese con problemi sull'erogazione idrica. In riferimento al guasto sulla rete idrica, che aveva comportato un intervento di riparazione urgente nella giornata di ieri, Acque SpA comunica infatti che oggi, martedì 29 giugno, si stanno ripresentando i fenomeni di intorbidamento dell’acqua che nelle scorse ore sembravano superati, e che questa mattina stanno interessando Filettole e Avane. I fenomeni di torbidità dell’acqua stanno interessando inoltre anche diverse zone del territorio comunale di Pisa.

Per limitare i disagi agli utenti, verranno allestiti due punti di rifornimento idrico sostitutivo tramite due autobotti: una posizionata a Filettole in piazza Allende, l’altra ad Avane nel parcheggio di via Carducci.

Il ritorno al regolare servizio idrico è al momento previsto nel corso del pomeriggio.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.