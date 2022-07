Capannoli: fondi regionali per due importanti progetti di ristrutturazione

Il Comune di Capannoli incassa due belle notizie. In un incontro con la Regione Toscana arriva la notizia che è stato previsto lo scorrimento della graduatoria sulla rigenerazione urbana e quindi che il Comune di Capannoli potrà vedere finanziata la ristrutturazione dell’ex scuola elementare di via Volterrana. Un progetto di complessivi 950.000 euro di cui 760.000 arriveranno da Regione Toscana. Poi un’altra bella notizia: Regione Toscana ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi a contributo in materia di impiantistica sportiva. Il Comune di Capannoli sarà finanziato per la ristrutturazione del campo sportivo di Santo Pietro Belvedere per 329.000 euro su un progetto complessivo di 400.000 euro. Due progetti molto importanti per il territorio locale.

Il primo, quello della ex scuola elementare, che è stato condiviso con la cittadinanza attraverso un percorso partecipativo e che prevede la rigenerazione dell’edificio che si affaccia su via Volterrana: a seguito delle profonde trasformazioni che hanno coinvolto l’edilizia scolastica del territorio (con i due nuovi plessi inaugurati nel 2019 e nel 2021) la struttura che per molti anni ha ospitato la Scuola Primaria è oggi inutilizzata. Dal percorso partecipativo era emersa la volontà dei cittadini: spazi per i giovani, sale ricreative per gli anziani, locali a disposizione delle associazioni. E così sarà: l’intervento prevede il recupero dell’architettura originaria, rendendo meno impattante il fabbricato nel suo contesto anche per favorire la visibilità della nuova scuola dell’infanzia appena inaugurata dalla via Volterrana. Il secondo intervento riguarda la realizzazione di nuovi spogliatoi per il Campo sportivo di Santo Pietro, posizionati sempre in prossimità del campo di gioco ma non in sito degli attuali, la realizzazione di nuova viabilità interna, nuova recinzione, ed infine la demolizione dei vecchi manufatti.

Grandissima soddisfazione da parte del sindaco Arianna Cecchini che commenta: "Avevamo previsto nel nostro programma di governo di avviare un percorso partecipativo rivolto alla cittadinanza per dare una seconda vita alla ex scuola elementare; oltre a quello riusciremo anche a dare il via all’intervento; avevamo anche previsto la sistemazione del campo sportivo di Santo Pietro Belvedere e l’intervento sarà ancora più importante di quanto auspicato" e che ringrazia Regione Toscana per le opportunità offerte ai Comuni, che Capannoli ancora una volta riesce ad intercettare con successo.