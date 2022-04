Pontasserchio, via libera al progetto esecutivo per l'accesso al Parco della Pace da via Vittorio Veneto

Approvato dalla Giunta comunale di San Giuliano Terme il progetto esecutivo per l'adeguamento dell'accesso pedonale al Parco della Pace 'Tiziano Terzani' di Pontasserchio da via Vittorio Veneto, lato quindi ex villa Prini Mazzarosa.



"Effettuare un intervento per migliorare l'accessibilità a un'area pubblica - commenta il sindaco Sergio Di Maio - è più importante di quello che sembra, a mio avviso. Perché non è da tanto tempo che le regole di contrasto alla pandemia ci consentono assoluta libertà di spostamento e quindi di libera fruizione dei parchi pubblici. Sono due anni che in primavera non abbiamo potuto godere adeguatamente di aree come il Parco della Pace di Pontasserchio, ma anche delle altre di cui il nostro comune è per fortuna ricco in ogni frazione. Il 2022 è ancora più importante per il Parco della Pace, dal momento che dopo due anni di stop torna Agrifiera. Questo intervento è molto atteso dai residenti e dai fruitori del parco".





Per un totale di circa 10mila euro, i lavori sono necessari per migliorare l'dell'ingresso pedonale e regolare gli orari di apertura e chiusura del parco tramite temporizzazione giornaliera del cancello. Si andrà a risolvere le problematiche dovute al dislivello fra la soglia d'accesso e il piano sottostante. Sarà anche installata una rampa fissa in sostituzione di quella esistente. Il sistema di movimentazione dell'anta sarà completo di: pulsante di apertura d'emergenza posto all'interno del parco a ridosso del cancello; sistema acustico di avviso chiusura che sarà attivato un quarto d'ora prima dell'orario di chiusura; cartellonistica con informazioni su orari e indicazioni di sicurezza.