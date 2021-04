In partenza il 'Progetto Ali', 460mila euro per l'inserimento lavorativo dei più fragili

Già 194 colloqui di valutazione effettuati, 61 percorsi di formazione professionale realizzati, 58 interventi di assistenza domiciliare in corso (fra sostegno educativo, supporto psicologico e assistenza di base) e 18 tirocini attivati. E' stato pensato e costruito prima della pandemia il 'Progetto Ali', un acronimo che sta per 'Agenzia per il lavoro innovativo' e che concretamente significa un investimento di 460mila euro da parte della SdS Pisana (con risorse provenienti dal Fondo nazionale povertà) destinate a sostenere l’integrazione lavorativa di 360 cosiddetti soggetti fragili che faticano a trovare collocazione nel mercato occupazionale.

Ma è partito da qualche settimana, dopo gli opportuni accorgimenti e purtroppo anche con le necessarie limitazioni per motivi di sicurezza sanitaria. "Perché progetti di questo tipo, già necessari prima della crisi economica e sociale innescata dall’emergenza sanitaria, adesso sono diventati fondamentali - spiega la presidente della Società della Salute della Zona Pisana Gianna Gambaccini - tantissime famiglie stanno pagando un dazio pesantissimo alla crisi e il conto più salato lo stanno pagando le persone più fragili. Accanto ai necessari interventi per sopravvivere alla crisi, dunque, occorrono sforzi anche per creare occupazione e 'Ali' va proprio in questa direzione e quindi auspichiamo possa fare da apripista per altre iniziative del genere".

Lo fa con un vero e proprio lavoro di squadra dato che il progetto, guidato dal servizio sociale professionale della SdS Pisana, è gestito da un’associazione temporanea d’impresa con capofila la cooperativa sociale Arnera, e di cui fanno parte la Scuola Superiore Sant’Anna e le cooperative sociali Aforisma e Il Simbolo, ma con cui collaborano anche Acli, Arci, Caritas, Cisl e Misericordia. Fondamentale anche la collaborazione del tessuto imprenditoriale locale: già 49, infatti, sono le aziende che hanno dato la disponibilità ad ospitare tirocini formativi, nonostante alcune di esse non abbiano ancora ripreso l’attività.

Intanto proseguono i corsi di formazione professionale: quelli svolti finora hanno riguardato la sicurezza sui luoghi di lavoro, l’Haccp e la guida del muletto, "gli unici che è stato possibile effettuare in quanto compatibili con la normativa anti-Covid" spiegano gli operatori. A questi vanno aggiunti i corsi di formazione alla lingua che in questa fase di crisi pandemica, sono svolti in presenza e in modalità personalizzata. In programma, inoltre, ve ne sono anche altri che interessano il settore turistico, l’ambito socio-santario, la logistica, i servizi di manutenzione e il cucito, "tutti selezionati per il loro contenuto fortemente professionalizzante nel breve periodo e con medio-alta ricaduta occupazionale" sottolineano gli operatori. In previsione anche 54 inserimenti in percorsi di utilità comunitaria (Puc).

Accanto, però, è già attivo un forte impegno per favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro attraverso la promozione di servizi educativi e di assistenza domiciliare di base: finora sono stati attivati 19 interventi di supporto educativo (almeno due volte la settimana per una durata di due ore ciascuno), 20 di sostegno psicologico (un’ora la settimana) e quattro di assistenza domiciliare di base: sei ore la settimana con interventi rivolti soprattutto a famiglie con anziani, malati e bambini soli in casa.