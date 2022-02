Parte il progetto Net-Aut per la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico

È stato avviato il primo incontro del progetto 'Network Toscano per il riconoscimento, la diagnosi e l’intervento precoce dei disturbi dello spettro autistico (NeT-Aut)'. A darne l’annuncio è Claudio Loconsole, presidente della Conferenza Zonale per l’educazione e l’istruzione della zona pisana e assessore all’Istruzione del Comune di Cascina. Il progetto Net-Aut nasce dall’accordo tra la Regione Toscana e l’Istituto Superiore della Sanità con lo scopo di istituire una rete di coordinamento territoriale tra le unità operative di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza delle aziende sanitarie, il Centro Pivot della IRCCS Fondazione Stella Maris, i pediatri di famiglia, i servizi educativi per la prima infanzia e le unità di neonatologia, finalizzata ad anticipare la diagnosi e l’intervento attraverso la sorveglianza della popolazione generale e ad alto rischio insieme a programmi di formazione specifici per il riconoscimento, la valutazione e l’intervento precoce dei disturbi dello spettro autistico.

Il corso, rivolto ai servizi educativi e alle scuole dell’infanzia della zona pisana, ha l’obiettivo di condividere con i partecipanti le conoscenze oggi disponibili sulle traiettorie del neurosviluppo, in modo da rendere possibile l’osservazione e il rilevamento di comportamenti tipici (bandiere verdi) e atipici (bandiere rosse) da parte degli operatori delle scuole di infanzia. 'Il progetto Net-Aut - spiega Loconsole - presentato in sede di Conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione della zona pisana, è stato voluto proprio per il miglioramento della qualità dei servizi 0-6 nella nostra zona. Un progetto di fondamentale importanza per i cittadini del futuro e la loro qualità della vita. Per esperienze personali nel mio percorso professionale nella scuola (anche se con ragazzi e ragazze più grandi di quelli coinvolti nel progetto), ho potuto apprezzare gli effetti in età adolescenziale del lavoro effettuato precocemente sui disturbi dello spettro autistico”.

Proprio per questo Claudio Loconsole rivolge “un grande ringraziamento a nome della Conferenza Zonale alla Irccs Fondazione Stella Maris, all’intera rete interistituzionale, a tutti e 52 i servizi educativi e le scuole dell’infanzia della zona pisana per la loro disponibilità e il loro interesse al miglioramento continuo, al coordinamento 0-6 della conferenza zonale sempre attento alle tematiche inerenti la qualità dei servizi educativi”.