Pontedera si veste a festa per il passaggio della Mille Miglia

Mille Miglia e Notte dei Motori, Pontedera ha presentato stamani (giovedì 26 maggio) il passaggio in città della competizione automobilistica più famosa del mondo che sarà accompagnata anche da una serata di festa. L'appuntamento è per venerdì 17 giugno, quando, dal primo pomeriggio, sono attese le 111 Ferrari che anticiperanno l'arrivo delle 425 auto storiche della 1000 Miglia (realizzate tra il 1927 e il 1957) e di un'altra trentina tra auto elettriche (che partecipano alla Mille Miglia green) e modelli unici di Supercar e Hypercar moderne (Mille Miglia Experience). Nel percorso che parte da Brescia, attraversa parte della penisola per arrivare a Roma e tornare a Brescia, la tappa pontederese sarà la prima, in assoluto nella storia, che transiterà dalla città. "Un evento di grande valore - ha detto il sindaco Matteo Franconi - e la città è pronta ad accogliere i partecipanti".

Il dettaglio del programma è stato reso noto dal Comune e dagli organizzatori. Presenti all'incontro con la stampa, oltre al sindaco, in compagnia del vice Alessandro Puccinelli e dell'assessore Mattia Belli, il vicepresidente del comitato operativo Mille Miglia Giuseppe Cherubini, il vicepresidente nazionale di Città dei Motori Eugenio Leone, i rappresentanti dei gruppi Classic Valdera, Kinzica Pisa e Vintage Garage e dei club delle due ruote. Fondamentale il contributo della città e dei commercianti, rappresentati oggi dalle associazioni di categoria Confcommercio ( presente con Mickey Condelli e Alessio Giovarruscio ) e Confesercenti ( Claudio Del Sarto e Valentina Aurilio ). Dopo il passaggio delle auto la città si vestirà infatti a festa per la Notte dei Motori, con la possibilità per i negozi di restare aperti e con l'organizzazione di altre iniziative.

Per quanto riguarda il percorso seguito dalle auto e l'orario di arrivo a Pontedera, la prima Ferrari farà il suo ingresso intorno alle 13.30, con il corteo di bolidi che sosterà poi al Museo Piaggio. Alle 15.15 è attesa la prima vettura delle Mille Miglia. Le strade interessate sono quelle, provenendo dalla Tosco Romagnola a La Rotta, che porteranno verso il centro: via del Gelso, via Indipendenza, viale Italia, ponte Napoleonico e piazza Martiri della Libertà, dove, per quanto riguarda le sole auto storiche, sarà allestito una sorta di circuito. Le macchine della Mille Miglia sfileranno anche su Corso Matteotti, fino a Piazza Cavour per poi ripartire in direzione Cascina. All'evento pontederese collaborano varie realtà locali. Oltre ai club di auto e moto e al circolo fotografico Crec Piaggio, c'è il fondamentale apporto delle associazioni di protezione civile. Da sottolineare anche il contributo all'evento da parte della Camera di Commercio di Pisa.