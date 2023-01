Turismo: orario di apertura prolungato per l'Infopoint di piazza dei Miracoli

Per la prossima stagione turistica, l’ufficio informazioni turistiche di piazza del Duomo rimarrà aperto per due ore in più nei periodi di alta stagione e vedrà la presenza di un operatore in più per 4 ore al giorno nei due mesi di maggior affluenza. Inoltre, l’interno dei locali vedrà un nuovo allestimento "per rendere gli spazi pù funzionali all’utenza nell’area dell’accoglienza e del bookshop". Sono queste le principali novità dell’affidamento del servizio alla rete temporanea d’imprese coordinate dal consorzio per la cooperazione e solidarietà Co&Co e composta anche da Duomo7 srl e da Itinera progetti e ricerche. L’incarico ha durata 2 anni, più uno eventuale di proroga. Dai tre uffici informazioni, nel 2022 sono transitate oltre 82mila persone, di cui il 70% stranieri e il 30% italiani.

"Fra gli impegni assunti dal mio assessorato - spiega l’assessore al turismo Paolo Pesciatini - al fine di consentire ai nostri ospiti di avere un servizio di informazioni e accoglienza turistica all’avanguardia vi è quello dell’incremento degli infopoint passati da due a tre in questi anni. Fondamentale e imprescindibile è stato il mantenimento degli uffici presenti in piazza del Duomo, in virtù di un nuovo accordo siglato con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana che ringrazio per la costante attenzione rivolta alla nostra comunità e alla economia cittadina, permettendo così di consolidare questo servizio che arriva ad ampliare l’orario di apertura al pubblico e un nuovo restyling interno".

L’ufficio informazioni turistiche di piazza Duomo 7 (telefono 050 550100) rimarrà aperto 363 giorni all’anno, 25 dicembre e 1 gennaio esclusi. Nel periodo da marzo a ottobre l’orario di apertura sarà tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Nel periodo da novembre a febbraio l’orario sarà dalle 10 alle 16. In totale saranno 3.158 ore di apertura al pubblico, 490 ore in più rispetto al precedente affidamento. Confermata anche l’apertura al pubblico del punto informativo stagionale a Tirrenia da giugno a settembre, in questo caso senza variazioni di orario. L’ufficio infirmazioni di piazza XX Settembre è gestito dal personale dipendente dell’amministrazione e manterrà gli stessi orari.

Da gennaio a dicembre 2022 sono transitate per richiesta di informazioni 82.505 persone. Di questi 24.785 italiani (30%), 44.998 provenienti da paesi dell’Unione Europea (55%) e 12.722 da paesi extra Ue (15%). Tra i paesi di provenienza, oltre all’Italia, ci sono Francia (15.016), Spagna e Portogallo(12.192), Inghilterra (7.222), Stati Uniti (7028), Germania (6.610). Tra le maggiori richieste mappe della città (37%), informazioni varie (26%), musei e monumenti da visitare (7%), bagni pubblici (7%) e altre. Alla rete di imprese è demandata anche la gestione della comunicazione dei social di 'Pisa Turismo' (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni sul portale del turismo (www.turismo.pisa.it) grazie al supporto di una risorsa specializzata nell’ambito della comunicazione e promozione dedicata alle attività di Social Media Strategy.