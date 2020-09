Nautica e turismo fluviale: protocollo di intesa tra Comune e categorie ecomiche

Rilanciare la nautica e le attività commerciali e turistiche della Darsena pisana e del fiume Arno. E' con questo obiettivo che stamani, 16 settembre, è stato siglato in Sala delle Baleari, un protocollo di intesa tra Comune e associazioni di categoria. Presenti alla firma, oltre al sindaco, Michele Conti, Patrizia Alma Pacini, presidente dell'Unione Industriale pisana, Simone Romoli, responsabile dell'area pisana di Confesercenti, Massimo Bacherotti, presidente dell'associazione Porticcioli d'Arno di Confcommercio Pisa e Francesco Oppedisano presidente di Cna Pisa. Il protocollo è il primo passo per arrivare all'adozione di piano portuale di sviluppo dell'area, che verrà attuato attraverso l'ampliamento delle attività affidate a Navicelli Spa, la società in house del Comune di Pisa nata per gestire il canale dei Navicelli.

"Vogliamo dare alla nautica pisana - ha affermato il sindaco Conti - le risposte che questo settore aspetta da anni. Per fare questo riorganizzeremo la struttura societaria di Navicelli Spa, con l'ingresso nel Cda delle categorie produttive. Saranno necessari una serie di passaggi burocratici e normativi che verranno fatti nei prossimi mesi in Giunta e in Consiglio Comunale. La nostra idea è quella di un Cda composto da 5 persone: 3 nominate dal Comune e 2 dalle categorie produttive. La Navicelli dovrà diventare il soggetto promotore di tutte le misure necessarie per rendere il fiume Arno navigabile e per sviluppare le attività cantieristiche".

Il Comune di Pisa si dice pronto ad assumere su di sè, attraverso Navicelli Spa, le competenze relative alla gestione dell'Incile, al dragaggio e manutenzione delle sponde e della foce dell'Arno e alla riorganizzazione e messa a norma di tutte le attività che si sviluppano lungo il fiume. Competenze al momento 'spezzettate' tra vari enti. "Sarà quindi necessario - prosegue Conti - definire una serie di accordi con la Regione, con la Provincia e con il Genio Civile". La società dovrà occuparsi anche di promuovere lo sviluppo del turismo fluviale, sia sull'asse dei Navicelli che sulla tratta dell'Arno dal centro della città fino alla foce.

Soddisfatte le associazioni di categoria. "Si tratta - ha detto Pacini - di un segnale importante di interesse verso le attività produttive del nostro territorio. La nautica è un fiore all'occhiello del nostro Paese". Sulla stessa linea Romoli che parla di "un'operazione strategica importante per sviluppare il settore collegandolo allo sviluppo turistico e commerciale della nostra città". Secondo Bacherotti "il documento che firmiamo oggi è la sintesi delle richieste che abbiamo avanzato per anni ai veri soggetti istituzionali competenti. Un protocollo di intesa che permetterà di riqualificare l'intera golena d'Arno". "Finalmente - conclude Oppedisano - si offre visione di Pisa che non è limitata solo alla Torre o all'Università ma pensa a valorizzare tutte le eccellenze della città".

