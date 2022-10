Mercato straordinario e corsa podistica: cambia la viabilità sul litorale

Domenica 30 ottobre sono previste sul litorale variazioni alla viabilità per consentire lo svolgersi di due diversi appuntamenti. A Marina di Pisa si svolgerà il mercato straordinario organizzato dalle associazioni di categoria, mentre tra Marina di Pisa e Tirrenia la manifestazione podistico ludico motoria '46° Mare-Città-Pineta'.

Variazioni alla viabilità per il mercato straordinario

Saranno adottati i seguenti provvedimenti nei tratti stradali della via Repubblica Pisana, piazza Gorgona lato mare, piazza Sardegna lato mare, via Padre Agostino da Montefeltro e piazza Baleari, braccetto lato sud, tratto compreso tra via Minorca e via della Repubblica Pisana:

- Divieto di circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione coattiva, dalle ore 07.00 alle ore 21.00;

- Piazza Baleari, braccetto lato sud, tratto compreso tra via Minorca e via della Repubblica Pisana dalle ore 07,00 alle ore 21,00: transito e sosta consentiti solo ai ciclomotori e motocicli.

Durante l’orario di chiusura saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità: istituzione del senso unico alternato a vista nelle strade perpendicolari al lungomare, con precedenza al senso di marcia normalmente istituito; sospensione della pista ciclabile del lungomare nel tratto occupato dai banchi del mercato.

Variazioni alla viabilità per manifestazione podistica '46° Mare-Città-Pineta'

Dalle ore 07,00 alle ore 12,00 del giorno 30 ottobre in via Ivizza, nel tratto compreso tra via dell’Ordine di Santo Stefano e l’intersezione con via Milazzo, è previsto il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della manifestazione. Sempre dalle 07 alle 12 è prevista la sospensione della pista ciclabile interessata alla manifestazione podistica ludico motoria per il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti.

Dalle ore 07,00 alle ore 12,00 è inoltre prevista l’interruzione temporanea del traffico veicolare, per il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti alla 46° edizione della marcia podistica 'Mare-Città-Pineta' nelle seguenti vie e piazze:

- PERCORSO DI 3 KM: via Ivizza, 5- Piazza Baleari- Via Tullio Crosio- giro del Porto- tratto finale del viale D’Annunzio- ciclopista del trammino- via Ivizza, 5

- PERCORSO DI 6 KM: via Ivizza, 5- Piazza Baleari- Via Tullio Crosio- giro del Porto- tratto finale del viale D’Annunzio- via della Foce- via Scoglio della Meloria- via del RagnainoPineta- ciclopista del trammino- Vecchia stazione del trammino – via Cagliaritana- piazza Sardegna- via della Repubblica Pisana- piazza delle Baleari- via Ivizza, 5

- PERCORSO DI 12 KM: via Ivizza, 5- Piazza Baleari- Via Tullio Crosio- giro del Porto- tratto finale del viale D’Annunzio- via della Foce- via Scoglio della Meloria- via del Ragnaino- Pineta (altezza bagno Arcobaleno)- ciclopista del trammino (direzione Marina di Pisa)- Vecchia stazione del trammino- via Cagliaritana- piazza Sardegna- via della Repubblica Pisana- piazza delle Baleari- via Ivizza, 5

- PERCORSO DI 15 KM: via Ivizza, 5- Piazza Baleari- Via Tullio Crosio- giro del Porto- tratto finale del viale D’Annunzio- via della Foce- via Scoglio della Meloria- via del Ragnaino- Pineta (fino all’altezza con via Bigattiera)- attraversamento della via Bigattiera- Pineta (fino all’altezza con via delle Abetelle)- via dei Pioppi- attraversamento della via Bigattiera per accedere alla ciclopista del trammino- (direzione Marina di Pisa)- Vecchia stazione del trammino- via Cagliaritana- piazza Sardegna- via della Repubblica Pisana- piazza delle Baleari- via Ivizza, 5