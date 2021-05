Lavori di asfaltatura in piazza Giusti: modifiche al traffico

Da lunedì prossimo 24 maggio è previsto l’inizio dei lavori di asfaltatura stradale in piazza Giusti. Pertanto la viabilità e sosta nell’area circostante subiranno alcune modifiche, in particolare su via Montanelli, nel tratto compreso tra via Sant’Agostino e via dell’Aereoporto, dalle ore 07.00 alle 19.00 di lunedì 24 maggio e su piazza Giusti da martedì 25 al 28 maggio, stesso orario, per consentire i lavori di fresatura e successiva asfaltatura stradale.

Si tratta del proseguo dei lavori iniziati lo scorso mese di aprile che prevedevano la sistemazione di piazza Giusti e il completamento della pista ciclabile per il collegamento con il percorso già esistente di via dell’Aeroporto con la passerella che porta alla Stazione. I lavori costituiscono il primo intervento del progetto 'Binario 14' per la riqualificazione della zona di San Giusto e della Stazione.

Nel dettaglio le modifiche al traffico riguardano:

- Via Montanelli, nel tratto tra via Sant’Agostino e via dell’Aeroporto il giorno 24 maggio (orario 07.00/19.00): divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati della carreggiata e istituzione del senso unico di marcia con direzione via Sant’Agostino - via dell’Aeroporto e soppressione transito autobus Ctt Nord con direzione via Sant’Agostino - via dell’Aeroporto. Gli autobus Ctt Nord nel percorso di ritorno verso la Stazione non percorreranno la via Sant’ Agostino ma prenderanno nuovamente la via P. Pardi e poi la via dell’Aereoporto per riprendere la tratta normale.

- Via Marconi, intersezione via Montanelli il giorno 24 maggio 2021 (orario 07.00/19.00): istituzione 'obbligo di svolta a destra'.

- Piazza Giusti, nel tratto compreso fra via Montanelli e via Da Morrona, nel periodo dal 25 al 28 maggio (orario 07.00/19.00): istituzione senso unico alternato regolato da movieri o semaforo.

- Via Da Morrona, dal civico 53 a piazza Giusti nel periodo dal 25 al 28 maggio (orario 07.00/19.00): divieto di sosta con rimozione ambo i lati.