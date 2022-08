Pubblicato il bando per la concessione dell'area dell'ex Bar Salvini

Pubblicato ieri, giovedì 11 agosto, sul sito internet del Comune di Pisa l’avviso pubblico per l'affidamento in concessione dell'area sul viale delle Piagge dove un tempo si trovava il Bar Salvini. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12.30 del prossimo 23 settembre. L’area, di proprietà prevalentemente del Demanio Idrico e in misura minore del Comune di Pisa, sarà assegnata per nove anni per la realizzazione di attività di natura commerciale di somministrazione di alimenti e bevande. La durata della concessione è stata determinata in base alle norme previste dal regolamento demaniale. "La pubblicazione del bando di concessione - dichiara la vicesindaco con delega al patrimonio, Raffaella Bonsangue - giunge al termine di un percorso amministrativo portato avanti in questi mesi da Comune di Pisa e Regione Toscana, quet’ultimo ente competente per il Demanio Idrico. Grazie a questo bando andremo finalmente a recuperare e valorizzare un’area oggi abbandonata, restituendo alla città uno spazio molto frequentato che per moltissimi anni ha rappresentato un punto di riferimento imprescindibile per i pisani e non solo".

Il contraente sarà individuato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il canone a base d’asta è stabilito annualmente in 13.206,69 euro e, a seguito dell’aggiudicazione, sarà annualmente aggiornato in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Le offerte presentate saranno valutate da una Commissione di gara nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande e composta da funzionari del Comune di Pisa e della Regione Toscana. Il bando con i relativi allegati sono scaricabili al seguente link. Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso pubblico potranno essere richieste all’indirizzo mail patrimonio@comune.pisa.it. L’amministrazione comunale garantisce una risposta a tutte le richieste di chiarimento che perverranno entro il 16 settembre alle ore 12.