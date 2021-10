A Santa Croce torna 'Puliamo il mondo': appuntamento al Parco Robinson

Torna 'Puliamo il mondo', l’iniziativa che da molti anni Legambiente organizza in vari Comuni di tutto il territorio nazionale. Originariamente nata a cavallo tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta in Australia con il nome 'Clean up the World', si tratta di una delle maggiori campagne di volontariato ambientale nel mondo, che ha lo scopo di liberare dai rifiuti i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge.

"Ci auguriamo che siano tante e tanti i santacrocesi che vorranno partecipare" dichiara Marco Baldacci, vicesindaco e assessore all’Ambiente. "L’evento è aperto a chiunque abbia voglia di dare una mano. Si comincia alle 10 e si va avanti per tutta la mattinata. Geofor fornirà dei sacchi e un po’ di materiale utile a raccogliere i rifiuti. Il consiglio è quello di venire con abiti comodi e la voglia di condividere un momento di cura per il nostro Parco Robinson, che è il vero polmone verde del territorio santacrocese".

Giulia Deidda, sindaco di Santa Croce sull’Arno, dichiara: "Una comunità che si prende cura degli spazi condivisi e del suo verde, anche attraverso piccoli gesti, è una comunità che guarda al futuro senza voltarsi dall’altra parte. Credo che questa sia un’occasione concreta per coinvolgere le famiglie in un momento di formazione e di svago in uno dei nostri luoghi più belli, custode dei ricordi di infanzia di ognuna e ognuno di noi".