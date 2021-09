Pontasserchio: volontari e associazioni uniti in 'Puliamo San Giuliano insieme'

Domenica 26 settembre, il Comune di San Giuliano Terme, in collaborazione con l'Associazione Culturale Pont'a Serchio APS e il gruppo Facebook Il lungomonte c'è, organizzerà un'iniziativa di pulizia del parcheggio e del Parco della Pace 'Tiziano Terzani' di Pontasserchio: 'Puliamo San Giuliano Insieme'. L'evento avrà luogo grazie anche al sostegno di Bricoman Pisa, che ha effettuato una donazione di materiale che aiuterà i volontari nel lavoro. L'invito è aperto a tutta la cittadinanza: appuntamento alle ore 9 nel parcheggio del Parco della Pace.

"Le iniziative da parte dei volontari e delle associazioni per contribuire alla pulizia del nostro comune vengono sempre salutate con favore dall'amministrazione comunale - afferma l'assessore all'Ambiente Filippo Pancrazzi - l'amministrazione, oltre a impegnarsi direttamente, sarà sempre dalla loro parte. Ringrazio quindi l'associazione culturale Pont'a Serchio, il gruppo Facebook Il lungomonte c'è, e Bricoman, che ha effettuato una donazione di materiale che aiuterà i volontari. L'invito ricordo che è aperto a tutta la cittadinanza".

"In questi anni l'amministrazione comunale di San Giuliano Terme ha dedicato molti sforzi nel contrasto all'abbandono dei rifiuti - conclude il sindaco Sergio Di Maio - si pensi, ad esempio, all'impiego delle telecamere mobili attivate dal nostro nucleo di polizia ambientale che hanno portato a individuare e punire diversi trasgressori. E non intendiamo certo fermarci qui. Plaudo anche io alle iniziative messe in campo dai volontari e dalle associazioni, a cui invito ad aderire".