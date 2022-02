Inaugurato il primo punto vendita Lidl a Cascina

Lidl annuncia l'apertura del suo primo punto vendita nel territorio cascinese, andando a completare la prima isola del polo commerciale della frazione di Navacchio. Si trova in via Oristano, di fronte all'immobile commerciale ex Desio & Robé. Degno di nota il risvolto occupazionale di questa operazione: lo scorso mese di gennaio si è svolto un 'recruiting day virtuale', una giornata di selezione del personale, che ha portato all'assunzione di 15 collaboratori. In seguito ad un periodo di formazione ed inserimento, i nuovi assunti si sono aggiunti agli altri circa 20mila lavoratori di Lidl Italia.

Lo store sviluppa un’area vendita di oltre 1200 m² ed è stato progettato con particolare attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale, utilizzando l’integrazione di tecnologie sostenibili e sistemi di efficientamento energetico. La struttura rientra infatti in classe energetica A+++ e dispone di ampie vetrate che assicurano trasparenza e luminosità, sfruttando al massimo la luce naturale. Il parcheggio è composto da oltre 110 posti auto, con colonnina per la ricarica gratuita di due auto elettriche.

Tanta e variegata l'offerta commerciale, con le varie promozioni fedeltà. L'orario di apertura previsto va dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 21.