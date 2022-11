L'Unione industriale pisana festeggia il centenario: due quadri donati al Comune

Due dipinti di Luigi Gioli sono stati donati dall’Unione industriale pisana, in occasione dei 100 anni della fondazione. Alla consegna in sala delle Baleari erano presenti la presidente della Uip, Patrizia Alma Pacini, e il direttore, Carlo Frighetto. Si tratta dei quadri intitolati 'Fossabanda' (dimensioni 32x49 cm) del 1910, e 'Camposanto' (dimensioni 41x51 cm) del 1930.

"Ringrazio l’Unione industriale pisana, la sua presidente Patrizia Pacini e il direttore per avere deciso di donare al Comune queste due importanti opere del pittore Gioli - dice il sindaco di Pisa Michele Conti - Da ora in poi questi due quadri saranno esposti nel palazzo comunale e visibili a tutti. Si tratta di due belle vedute della nostra città, la vista prospettica del Camposanto e di Santa Croce in Fossanbanda, a cui siamo tutti molto legati. I due quadri sono una importante testimonianza della Pisa di inizio Novecento che mentre non è pressoché mutata nell’area di piazza del Duomo, è profondamente cambiata nell'area dell’antico convento che da essere ai margini della città si è trovato, con il tempo, ad essere assorbito dal contesto urbano e che presto tornerà ad essere aperto e a svolgere una funzione di ospitalità grazie all’accordo che abbiamo sottoscritto con la Scuola Superiore Sant’Anna".

"Nel giugno scorso abbiamo festeggiato i cento anni dell’Unione Industriale Pisana - spiega la presidente Patrizia Pacini - e abbiamo ritenuto doveroso dare un segnale alla città, e quindi al Comune di Pisa, di questo evento per noi molto importante ma credo anche per tutto il territorio. Il consiglio generale dell’Unione Industriale ha voluto donare due quadri di un pittore pisano, Luigi Gioli, al Comune di Pisa, raffiguranti il Camposanto monumentale della piazza del Duomo e Santa Croce in Fossabanda. Quest’ultima, tra l’altro simboleggia una delle tante attività di collaborazione in essere con il Comune, in quanto l’Unione industriali fa parte della fondazione Talento all’opera che ha iniziato a finanziare lo studio di riqualificazione di Santa Croce in Fossabanda che successivamente è stato redatto un accordo di collaborazione con la Scuola Sant’Anna per mettere nella disaponibilità degli studenti e quindi dell’intera comunità questo edificio storico importantissimo. Quindi siamo doppiamente contenti di questo dono".