Qualità della vita: nel 2021 Pisa sale al 22° posto in Italia

Un'accelerazione di diciotto posizioni, capace di far avanzare la città fino al ventiduesimo posto assoluto in tutta Italia, dietro soltanto a Firenze e Siena per quanto riguarda la regione Toscana. E' questo il bilancio stilato dalla classifica sulla qualità della vita nel 2021 stilata dal quotidiano Il Sole 24 Ore. Il giornale per redigere la graduatoria ha preso in esame 90 indicatori, suddivisi nelle tradizionali sei macro-categorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori) che accompagnano l'indagine dal 1990:

- ricchezza e consumi;

- affari e lavoro;

- ambiente e servizi;

- demografia e salute;

- giustizia e sicurezza;

- cultura e tempo libero.

L'aumento a da 42 a 90 indicatori, proposto già dal 2019, consente di misurare molti aspetti del benessere. Gli indicatori sono tutti certificati, forniti al Sole 24 Ore da fonti ufficiali, istituzioni e istituti di ricerca.

Per ciascuno dei 90 indicatori, mille punti vengono dati alla provincia con il valore migliore e zero punti a quella con il peggiore. Il punteggio per le altre province si distribuisce in funzione della distanza rispetto agli estremi (1000 e 0). In seguito, per ciascuna delle sei macro-categorie di settore, si individua una graduatoria determinata dal punteggio medio riportato nei 15 indicatori, ciascuno pesato in modo uguale all'altro (1/90). Infine, la classifica finale è costruita in base alla media aritmetica semplice delle sei graduatorie di settore.

Pisa ha totalizzato 514,84 punti, migliorando di 18 posizioni la classifica del 2020: la città della Torre si piazza al ventiduesimo posto. In vetta troviamo Trieste, quarta un anno fa. Completano il podio Milano (+10 rispetto al 2020) e Trento. La prima città toscana è Firenze, piazzata all'undicesimo posto (+11 rispetto a un anno fa), poi c'è Siena in quindicesima piazza (-4 rispetto al 2020). Dopo Pisa, l'altra toscana più alta è Arezzo: 41° posto. Fanalino di coda Crotone, 107° posto, con 340,97 punti.