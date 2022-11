Raccolti e donati dieci scatoloni di materiali per cani e gatti meno fortunati

Promuovere piccoli gesti di gentilezza. E' questo l’obiettivo che il Progetto Giovani Lapi Group da anni cerca di raggiungere attraverso attività e iniziative che coinvolgono il territorio in cui le aziende del Gruppo operano (Comprensorio del Cuoio ed Empolese). Quest’anno, in occasione della Giornata della Gentilezza, celebrata domenica 13 novembre 2022, sono stati donati 10 scatoloni con materiale utile alla cura di cani e gatti all’Associazione Aristogatti di Empoli. L’Associazione ha in gestione il Gattile di Empoli, il Canile di Santa Croce sull’Arno e offre la propria assistenza e reperibilità per numerose colonie feline del territorio.

Le aziende del Gruppo Lapi si sono attivate con una raccolta che ha coinvolto i suoi 200 dipendenti. Sono state appunto i collaboratori e i dipendenti che hanno donato le proprie cose: coperte, tappeti, asciugamani, lenzuola o prodotti per la pulizia. Tutti materiali utili all'immenso lavoro che i volontari fanno ogni giorno a sostegno di cani e gatti di ben 11 comuni. Basti pensare che solo nella struttura del Gattile di Empoli sono ospitati oltre 300 gatti.