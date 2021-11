Raccolti 90 kg di rifiuti di plastica alla Foce del Serchio

Riempiti 25 sacchi di rifiuti per circa 90 kg di materiale: è questo il 'bottino' della nuova domenica di educazione ambientale che si è svolta domenica 7 novembre a partire dalla Foce del Serchio, interessando poi la spiaggia limitrofa; si è trattato del flash mob nazionale di Clean Up #Unitiperilmare3.0 organizzato da Sons of the ocean di Livorno, e realizzato sul territorio vecchianese dall'Associazione NaturadiMezzo, in collaborazione con il Comune di Vecchiano.

"Plastica, polistirolo, scarpe, cassette di plastica, vasi di plastica: il materiale raccolto a Bocca di Serchio permetterà di raccogliere i dati necessari al progetto PlasticheAMare sviluppato dall'Università di Pisa e Thalassa-Marine Research and Science Communication" spiegano il sindaco Massimiliano Angori e l'assessore all'ambiente Mina Canarini. "Obiettivo primario quello, da una parte, di sensibilizzare la cittadinanza ed i consumatori a non disperdere la plastica nell'ambiente; dall'altro, lo scopo di eventi come questi è quello di sensibilizzare l'industria a produrre packaging sostenibile".

"E' stata una nuova iniziativa di educazione ambientale sulla nostra spiaggia che ha visto una nutrita partecipazione di persone: perché la cura dell'ambiente è una questione che riguarda tutti noi e l'ambiente si cura come Comunità consapevole. Grazie a tutti i partecipanti. Infine un sentito ringraziamento va all'Associazione Natura di Mezzo per la presenza attiva anche sul nostro territorio", concludono Angori e Canarini.