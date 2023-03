Ruba due occhiali al centro commerciale, viene fermato dai vigilanti: arrestato

Nella giornata di venerdì 3 marzo la Polizia ha arrestato un 45enne di origini tunisine per il reato di rapina impropria. Alle ore 20.30 circa, la Sala Operativa ha inviato la volante al centro commerciale Pisanova, in seguito alla segnalazione di un furto all’interno di uno dei negozi del centro. L'uomo, dopo la sottrazione di due paia di occhiali, si era dato all’immediata fuga. Sul posto due vigilanti hanno inseguito a piedi il 45enne, che è stato fermato nel parco antistante il centro commerciale. L'uomo, per tentare di fuggire, ha colpito con calci e pugni i vigilanti e soltanto grazie al tempestivo intervento della Polizia è stato arrestato. A seguito degli atti di rito il 45enne è stato accompagnato al carcere Don Bosco in attesa di giudizio.