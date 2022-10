Prima la rapina, poi la fuga con botte e sputi: in manette coppia di pregiudicati

Giusto due cose dal supermercato. Senza pagarle. Per finire in carcere con l'accusa di rapina, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. E' successo nel pomeriggio di ieri, 12 ottobre, alla Pam di via Pascoli. In manette sono finiti un 33enne ed una 47enne, entrambi pregiudicati per rapina e reati contro il patrimonio e la persona.

Tutto è partito nel punto vendita, con i due hanno preso uno zaino, mettendoci dentro alcuni prodotti. Non avevano alcuna intenzione di pagare: la donna ha cercato inutilmente di staccare il dispositivo antitaccheggio dallo zainetto, venendo notata dall'addetto di vigilanza, in abiti civili. Il sorvegliante ha atteso che la coppia oltrepassasse la barriera delle casse automatiche per poi chiedere conto della situazione. Si è rivolto alla donna, che aveva con sé la merce. La risposta l'ha data l'uomo, che ha aggredito la guardia con un pugno in un occhio, per ribadire poi il concetto con una testata e minacce di morte. Poi i due si sono dati alla fuga.

In Corso Italia i rapinatori sono stati subito intercettati dal Nucleo Centro Storico della Polizia Municipale, già diretto sul posto a seguito della chiamata degli addetti del supermercato. L'uomo è scappato prendendo via Turati, ma è stato immediatamente raggiunto e catturato da uno degli agenti. La donna invece si è diretta verso Piazza della Stazione, con alle costole l'altro operatore. La 47enne è stata acciuffata grazie ad una pattuglia di rinforzo. Al momento dell'arresto la donna ha preso ripetutamente a calci l'agente che tentava di fermarla, minacciandolo di morte e sputandogli più volte nel viso. Anche l'uomo ha opposto resistenza all'arresto. Il pubblico ministero di turno, informato dei fatti, ha disposto la traduzione della coppia in carcere al Don Bosco, in attesa dell'udienza di convalida delle attività.