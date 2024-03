Pisa fa scuola a Bologna per raddrizzare la Torre della Garisenda

Per oltre 10 anni sono durati i lavori per mettere in sicurezza la Torre di Pisa. Quell'esperienza, oggi, tornerà utile anche a Bologna. Ha infatti annunciato il sindaco della città Matteo Lepore che, come riporta BolognaToday, la metodologia di tralicci, tiranti e iniezioni di malta che ha salvato il simbolo dei pisani e dell'Italia, sarà applicato per tutelare la Torre della Garisenda, una delle due torri della città.

"Abbiamo definito la modalità per la messa in sicurezza della Garisenda - si legge infatti nelle dichiarazioni del primo cittadino bolognese - che ci consenta di farla uscire presto dal 'codice giallo' e riportarla in ‘codice verde’ e quindi in piena sicurezza Lo faremo grazie ai tralicci in acciaio che sono stati utilizzati per la Torre di Pisa". Ciò consentirà di "ridurre davvero in maniera importante i tempi di intervento".

Il gruppo di lavoro che si occupa del progetto è composto dai professori Nunziante Squeglia, Massimo Podestà, Massimo Majowiecki e dall'architetto Francesco Giordano, insieme all'ingegner Raffaela Bruni. I professionisti sono stati a Pisa e hanno analizzato la struttura metallica che è stata usata per il restauro della Torre. "Dovremo modificare i tralicci - ha spiegato l'ingegner Bruni - perché la nostra Garisenda è alta 18 metri, ben 6 metri in più rispetto alla Torre di Pisa". Una volta effettuate le modifiche la struttura potrà consolidare il monumento simbolo di Bologna.