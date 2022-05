Università: nasce Alumni, la rete delle laureate e dei laureati Unipi

L’Università di Pisa lancia il nuovo portale Alumni ( https://alumni.unipi.it ), nato per diventare un ideale punto di incontro tra l’Ateneo, le sue laureate e i suoi laureati e gli attuali studenti. Gli 'alumni' sono gli ex allievi di un’università che abbiano conseguito nell’istituzione un titolo di studio di qualsiasi livello ed è proprio a questo ampio pubblico che, in via privilegiata, si rivolge il nuovo servizio.