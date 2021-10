Un secolo di storia che non si ferma: riaperto il Cinema Caffè Lanteri

"Siamo ripartiti per durare". Il Cinema Caffè Lanteri di via San Michele degli Scalzi ha riaperto i battenti da ieri, 30 settembre. Primo film ospitato dopo la lunga chiusura per il Coronavirus è il film biografico su Aretha Franklin 'Respect'. Un rilancio delle attività spinto dal proprietario Luca Teti, alla guida da 14 anni. La sala è sempre sotto la sua gestione, a lavorare come proiezionisti e biglietteria ci sono Marco Chetoni, presente dal 2012, e il 'nuovo arrivato' Giulio Tosi. Aperto anche il bar, nel consueto stile anni '50, affidato da quest'anno in gestione.

La chiusura era scattata, come per molti locali aperti al pubblico, nel marzo del 2020. "Abbiamo avuto difficoltà enormi per ripartire - spiega Chetoni, che si occupa anche della comunicazione - e in tutto questo, nel settore cinema, i monosala fanno più fatica degli altri. Sono ormai sempre più rari in Italia. Noi siamo il cinema più antico in attività a Pisa, dal 1930, ma ci sono notizie di proiezioni fin dal 1914. Il fatto di avere questa storia ci ha fatto sentire la responsabilità e l'orgoglio di ripartire".

Un nuovo esordio per il cinema d'essai, accolto con calore dagli appassionati cittadini. I 165 posti non possono ancora essere riempiti per le regole Covid, ma "siamo ripartiti a pieno regime - aggiunge Chetoni - funzioniamo, siamo carichi. Poi ci atterremo sempre alle norme richieste, ma siamo ripartiti per durare". Come sempre i nuovi film sono disponibili dal giovedì, fino al mercoledì. Poi c'è la conferma o l'esordio di un nuovo film d'autore per la settimana successiva. "Abbiamo avuto un ottimo riscontro la prima sera - conclude - tante le persone affezionate, con una grande accoglienza anche sui social. Ci ha dato molto coraggio, è stato davvero molto piacevole. E' bello essere tornati".