Riapre il Punto distribuzione farmaci all'ospedale Santa Chiara

Da oggi, giovedì 1 dicembre, è riaperto anche al Santa Chiara il Punto farmaceutico di continuità (Pfc) all'edificio 23 per garantire la distribuzione dei farmaci dopo dimissione/visita ambulatoriale specialistica ospedaliera, limitatamente al primo ciclo di terapia (come previsto dalla L. 405/200l e s.m.i.). L'ospedale invita quindi i pazienti in dimissione, i loro familiari o caregiver a recarvisi (muniti di ricette dematerializzate) per provvedere al ritiro.



L'orario di apertura è: dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 14. Al di fuori di questa fascia oraria è possibile rivolgersi al punto di distribuzione farmaci del presidio di Cisanello - Edificio 30 C (orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.30 e il sabato dalle 9 alle 14). Ecco i relativi recapiti telefonici:

- PFC di Santa Chiara: tel 050 99 2374 - fax 050 99 3684



- PFC di Cisanello: tel. 050 99 7870 – 050 99 7869 - fax 050 99 7871Per coloro che non potessero provvedere al ritiro, per ragioni cliniche o di natura sociale, è prevista (al momento solo a Cisanello) la consegna farmaci in reparto.