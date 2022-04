Da martedì 26 aprile riparte l'attività ambulatoriale pediatrica a Pontedera e Volterra

L'Azienda USL Toscana nord ovest informa che a partire da martedì prossimo, 26 aprile, saranno riaperti, congiuntamente, sia l'attività ambulatoriale di pediatria a Pontedera, sia il servizio ambulatoriale pediatrico di Volterra. Il provvedimento di sospensione temporanea era stato deciso ad inizio aprile, quando alcuni pediatri che prestavano servizio a Pontedera e a Volterra erano risultati positivi al Covid e occorreva garantire il normale svolgimento delle attività in ospedale. Nonostante ancora non tutti i medici pediatri siano rientrati in servizio, l'Azienda ha comunque programmato la riapertura per rispondere alle necessità dei cittadini.