Riapre al pubblico lo spazio Enel di via Battisti

Con il ritorno alla 'zona arancione', a partire da oggi, 13 aprile, riapriranno al pubblico tutti gli Spazi Enel diretti della Toscana (esclusi quelli di Firenze e Prato, anche se sono sempre aperti pure in 'zona rossa' gli Spazi Enel Partner). Anche lo Spazio Enel di Pisa in via Cesare Battisti 59, quindi, stamattina ha riaperto le porte alla clientela, aggiungendosi ai 70 Spazi Enel Partner sempre operativi sul territorio regionale, per un totale di circa 80 punti fisici distribuiti in Toscana.

“La sicurezza dei cittadini e del personale resta ovviamente al centro delle modalità di accesso agli Spazi Enel - ha dichiarato Tiziana Carlucci, responsabile Spazi Enel della Toscana - gli ingressi dei clienti, muniti di mascherine, saranno scaglionati per garantire il distanziamento mentre all’interno dei locali sono stati allestiti divisori protettivi in plexiglass e posizionati dispenser di gel disinfettante. L’igienizzazione e la sanificazione quotidiana dei locali completano le misure previste”.