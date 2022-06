Dopo l'assalto al Postamat, riapre l'ufficio postale di San Frediano a Settimo

Dopo il colpo al Postamat, fatto saltare con l'esplosivo lo scorso gennaio, ha riaperto al pubblico oggi l'ufficio postale di San Frediano a Settimo, al numero 1270 della Tosco-Romagnola.

L'inaugurazione alla presenza del sindaco Michelangelo Betti e di alcuni rappresentanti aziendali.

"La riapertura dell’ufficio postale rappresenta per San Frediano e per tutti i cittadini cascinesi, un momento molto atteso - ha sottolineano il sindaco Betti - ringrazio Poste Italiane per il dialogo costante con l’amministrazione e per il lavoro svolto, nonostante le criticità, in seguito all’evento criminoso. In questi giorni è ripartito un servizio di primaria importanza per il territorio: l’ufficio di San Frediano è da sempre un punto di riferimento per i cittadini, non solo per i residenti della frazione”.

La nuova sede, ultimati i lavori interni, presenta un miglioramento degli standard di sicurezza e accoglienza per la clientela e il personale ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35).