Vicopisano, il nuovo comandante della Polizia Municipale è Riccardo Sodi

Primo giorno da comandante per Riccardo Sodi, che eredita da Fabio Bacci la guida della Polizia Municipale del Comune di Vicopisano. "Si tratta del profilo ideale: avevamo bisogno di una figura proveniente da fuori, estranea in buona parte alle dinamiche del territorio" è il commento del sindaco Matteo Ferruci. "Il nostro Comune ha una conformazione particolare - prosegue - ed è caratterizzato da criticità e temi da monitorare differenziati e peculiari. La supervisione del comandante Sodi garantirà imparzialità, nel solco della piena sinergia tra il corpo dei Vigili e la Giunta".

Accanto a Riccardo Sodi, non a caso, nella Sala consiliare del Comune c'è tutta la squadra del sindaco Ferrucci: "A testimonianza del fatto che la scelta è stata presa e condivisa da tutti gli assessori. L'obiettivo è quello di continuare a migliorare nella gestione del territorio. Sul piano della sicurezza e della criminalità possiamo già ritenerci molto soddisfatti, ma possiamo progredire ancora".

Emozionato e determinato a ricambiare la fiducia accordatagli il nuovo comandante: "Prima di accettare il nuovo incarico, ho ricoperto il ruolo di Responsabile del distaccamento della Polizia Municipale di Pisa Sudest. Una zona densamente popolata. Prima di avviare il mio lavoro a Vicopisano, voglio ringraziare chi mi ha preceduto: Fabio Bacci rimane una colonna portante della Municipale e rimarrà nell'organico. Mi auguro di ripagare la fiducia totale che mi ha accordato l'amministrazione comunale, avvalendomi anche della forte sinergia con la stazione dei Carabinieri di San Giovanni alla Vena".

La conclusione è affidata agli assessori intervenuti alla presentazione del nuovo comandante, con Valentina Bertini, delegata proprio alla Polizia Municipale, che afferma: "Stiamo lavorando per realizzare una collaborazione con le associazioni di volontariato da schierare in campo per potenziare l'attività dei Vigili. E organizzeremo anche una campagna di sensibilizzazione capillare rivolta alla cittadinanza sui temi della sicurezza, del rispetto delle norme anticontagio, dei rifiuti e del traffico". E proprio sull'argomento dei rifiuti puntualizza Juri Fillippi, delegato al Ciclo dei rifiuti: "I due temi più caldi sono la corretta esposizione dei rifiuti e l'abbandono. Entrambi hanno una ricaduta fortissima sul decoro del territorio e sulla salute dell'ambiente in cui viviamo. Su questo argomento c'è la piena disponibilità del comandante Sodi e di Geofor a collaborare per la sensibilizzazione verso i cittadini".

"La pandemia ha bloccato la sperimentazione del controllo di vicinato - conclude Andrea Taccola, vicesindaco con delega alla Sicurezza - ma stiamo lavorando per far ripartire l'iniziativa. E' un progetto che sta molto a cuore all'amministrazione e ha trovato un grande sostegno anche nella cittadinanza".