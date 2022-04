Referendum del 12 giugno: a Cascina si cercano scrutatori

C’è tempo fino al 13 maggio per manifestare alla Commissione Elettorale Comunale il proprio interesse alla nomina da parte di coloro che sono già iscritti nell’Albo degli Scrutatori di seggio elettorale. Il tutto per la prossima tornata referendaria sulla giustizia del 12 giugno, quando gli italiani dovranno esprimersi su 5 quesiti riguardanti: custodia cautelare, separazione delle carriere dei magistrati, elezione del Csm, consigli giudiziari, incandidabilità dei politici condannati. Il modello è reperibile sul sito istituzionale.

Per poter svolgere la funzione di Scrutatore di Seggio Elettorale è necessario essere iscritti nell’Albo degli Scrutatori di Seggio Elettorale, depositato all’Ufficio Elettorale del Comune di Cascina. Al fine di tenere aggiornato l’Albo, è consentito, a coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti e non sono già compresi nell’Albo, di inoltrare annualmente domanda diretta ad ottenerne l’iscrizione. Per essere inseriti nell’Albo degli Scrutatori occorre possedere i seguenti requisiti: essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cascina; aver assolto gli obblighi scolastici. L'iscrizione rimane valida finché non si perdono i requisiti, quindi non deve essere rinnovata ogni anno.

Sono esclusi dalle funzioni di Scrutatore di seggio: i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i medici condotti; i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio negli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. In occasione di ogni consultazione elettorale, la Commissione Elettorale Comunale procede, in pubblica adunanza, alla nomina degli scrutatori necessari alla costituzione degli uffici elettorali in ciascuna sezione. Inoltre procede alla formazione della graduatoria dei supplenti per la sostituzione degli scrutatori nominati che non possono partecipare alle operazioni per grave impedimento.

L'ufficio di Scrutatore di seggio è obbligatorio per le persone designate e l'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro 48 ore dalla notifica della nomina, al Sindaco che provvede a sostituire i soggetti impediti con elettori compresi nella graduatoria. Le domande di iscrizione nell'Albo possono essere presentate dall’1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, allegando copia di un documento di riconoscimento, consegnandola all'Ufficio Protocollo, Corso Matteotti 90 (solo su appuntamento, tel. 050-719173), tramite PEC o email all'indirizzo elettorale@pec.comune.cascina.pi.it o per fax allo 050-719150.