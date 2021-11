Prima assemblea alla Sds senza Gambaccini: Di Maio Presidente facente funzioni

Un minuto di silenzio e raccoglimento e tanta commozione nella prima assemblea dei soci della Società della Salute della Zona Pisana, dopo la scomparsa dell’ex presidente Gianna Gambaccini, venuta mancare improvvisamente il 22 ottobre scorso all’età di 49 anni. E’ a lei che è andato anche il primo pensiero del sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio, votato ieri mattina come Presidente facente funzioni, in attesa dell’elezione vera e propria del nuovo presidente che avverrà nelle prossime settimane, subito dopo che il Comune di Pisa avrà nominato il nuovo assessore alle Politiche Sociali e, dunque, l’assemblea potrà essere di nuovo regolarmente costituita.

"Lascia un vuoto enorme e ci mancherà tantissimo perché in questo consesso ha lavorato davvero molto bene come è stato sottolineato da tutti gli amministratori del nostro territorio, e ripetutamente, in questi giorni - ha detto Di Maio - oggi la politica è più povera perché abbiamo perso una grande amministratrice e una grande persona che si è sempre messa a disposizione di tutti".

Tante anche le testimonianze e gli attestati di stima che, fin dalle prime ore del 22 ottobre scorso, quando ha cominciato a circolare la notizia, sono arrivate presso l'ente di via Saragat che la dottoressa Gambaccini ha guidato dall’ottobre 2018 fino al giorno della scomparsa. Come da parte di realtà pubbliche o del terzo settore e del volontariato impegnate nel sociale: dalla Società della Salute dell’Alta Val di Cecina e Valdera all’Uepe (Ufficio distrettuale esecuzione penale esterna) di Pisa, passando per le fondazioni Zancan e Madonna del Soccorso, le Acli provinciali di Pisa, l’Unitalsi, la Misericordia di Navacchio, il Cif, le cooperative sociali Aforisma, Alzaia, Arnera, Paim e Il Simbolo, le associazioni Famiglia Aperta, Non basta Un Sorriso, Pisa Parkinson, Salus e l’Rsa Villa Santa Caterina di Tirrenia.

"Mi scuso se, involontariamente, avessimo dimenticato di citare qualcuno dei tantissimi che hanno manifestato la loro stima e affetto in questi giorni, ma è flusso spontaneo che prosegue ininterrotto praticamente dalle prime ore successive al lutto ed è la testimonianza più bella della traccia che ha lasciato Gianna Gambaccini nel nostro mondo e in tutti noi che abbiamo avuto il piacere e l’onore di conoscerla, lavorarci insieme ed esserle amica", commenta la direttrice Sabina Ghilli. "Mi piace anche ricordare l’apprezzamento unanime arrivato dall’assemblea dei soci all’unanimità appena si è avuto notizia della scomparsa, testimoniato anche dalla presenza di tutti i rappresentanti ai funerali il 25 ottobre scorso. Sono gesti che raccontano più di ogni altra parola del grande vuoto che Gianna ha lasciato in tutti noi e che sicuramente faranno piacere anche alla famiglia, al marito Biagio e alla giovane Camilla, nel momento più difficile che arriva adesso. A loro rinnovo tutta la vicinanza e l’affetto della Società della Salute della Zona Pisana".