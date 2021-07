Rientrano i banchi degli ambulanti in Piazza Gorgona: "Attenti a non fare danni"

Franco Palermo, presidente della Fiva Confcommercio Provincia di Pisa, rivolge un appello agli ambulanti che da domenica 1 agosto torneranno alle loro postazioni di Marina di Pisa in una Piazza Gorgona completamente riqualificata: "Per la nostra professione lavorare in contesti accoglienti e riqualificati rappresenta un valore aggiunto indiscutibile ed è un obiettivo che dovremmo raggiungere ovunque e per qualsiasi mercato. Come associazione abbiamo seguito i lavori passo dopo passo, per rendere perfettamente compatibile il mercato del lungomare con una piazza completamente restituita ad una rinnovata bellezza e fruibilità. Proprio per questi motivi occorre prestare ancora più attenzione alle manovre di entrate ed uscita dei mezzi dalla piazza, al fine di evitare possibili danneggiamenti alla pavimentazione in travertino, così come la perfetta efficienza dei mezzi e delle strutture di vendita, conservando il posteggio nelle migliori condizioni possibili".

Conclude il presidente degli ambulanti: "Siamo orgogliosi del lavoro svolto fianco a fianco dell'amministrazione comunale che ha accolto puntualmente i nostri rilievi e le nostre osservazioni, evitando di intaccare il lavoro degli ambulanti. La collaborazione con il sindaco Michele Conti e con l'assessore al commercio Paolo Pesciatini, che ringraziamo entrambi per la disponibilità, ma anche con gli uffici comunali, è un modello di lavoro efficace e concreto, un esempio da seguire in ogni circostanza perché i mercati tornino a vivere e la città possa usufruire di un servizio essenziale e gradito alla cittadinanza".