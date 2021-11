Santa Croce: pronto al via il rifacimento di tutta l'illuminazione pubblica

Il Comune di Santa Croce sull’Arno ha completato l’iter necessario per i lavori di rinnovamento dell’illuminazione pubblica di strade e piazze. E’ infatti in corso l’adesione all’Accordo Quadro con Hera Luce per la gestione e la riqualificazione degli impianti tramite la convenzione disposta da Consip (società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) – Servizio luce 4, valido per tutta la Toscana e l’Umbria.

Un completo restyling che coinvolgerà tutto il sistema di illuminazione pubblica del territorio comunale. Il contratto avrà durata complessiva di anni 9 e comprende, oltre ai lavori di efficientamento della rete pubblica che verranno eseguiti entro il primo anno, la presa in carico da parte del gestore, dei contratti di fornitura di energia elettrica, nella quantità e con le caratteristiche stabilite nella gara Consip. In particolare i lavori di efficientamento prevedono la riqualificazione di circa 2.900 corpi illuminanti con tecnologia a led, che garantiranno un risparmio energetico pari al 75% ovvero circa un milione e 400mila Kwh all’anno: un risparmio pari a 589 tonnellate di Co2 emesse nell’atmosfera. Si tratta del consumo energetico di circa 540 appartamenti. L’energia elettrica fornita, inoltre, sarà certificata verde al 100%. Oltre alla sostituzione dei punti luce esistenti si procederà con l’istallazione di circa 30 nuovi corpi illuminanti e con la riqualificazione e sostituzione di oltre 160 pali di sostegno e 36 quadri; saranno istallati inoltre 75 sistemi di telecontrollo per una gestione più efficiente dell’illuminazione.

Il sindaco Giulia Deidda: "Si tratta di un passaggio fondamentale per la realizzazione di uno dei più importanti punti del nostro programma elettorale. Un tema che ci sta particolarmente a cuore da molti anni e che finalmente può essere portato rapidamente a compimento. L’attuale impianto di illuminazione del nostro comune è molto vetusto, sovente soggetto a guasti e malfunzionamenti, che hanno creato criticità e scontento tra i nostri cittadini, oltre a notevoli costi per gli interventi di manutenzione. Si tratta di un investimento molto importante a livello ambientale e per il miglioramento della qualità della illuminazione stradale. L’investimento complessivo è di circa 1,5 milioni di euro, a carico di Hera, ma comporterà per l’Amministrazione un canone complessivo di spesa per i primi anni di contratto maggiore di circa cento mila euro all’anno, rispetto ai valori usuali, mentre per gli anni successivi avremo notevoli risparmi".

L'assessore all’ambiente Marco Baldacci: "La scelta dell'amministrazione è sempre stata quella di fare l’intervento di riqualificazione della pubblica illuminazione con un unico progetto per tutto il territorio comunale, e di non fare procedure che comportassero gare molto complesse, con i relativi rischi di opposizioni e ricorsi, e quindi tempi indefiniti. L’adesione all’Accordo Quadro con Hera Luce ci consente di inserirsi in una gara già svolta e regolarmente conclusa. Abbiamo atteso a lungo l’esito di questa gara (che ha avuto inizio nel 2016) ma adesso possiamo essere certi di non avere ulteriori lungaggini burocratiche e di poter iniziare i lavori subito, in modo da avere tutto l’impianto di pubblica illuminazione nuovo tra un anno circa".