Passerella crollata a Ponticelli: venerdì al via le operazioni per la rimozione

A poco più da un mese dal cedimento, da venerdì 19 a domenica 21 marzo saranno effettuate, salvo imprevisti, le operazioni per la rimozione delladall’alveo del collettore per evitare che le parti della struttura possano ostruire il corso d’acqua o che si possono staccare porzioni della struttura rovinata e creare pericoli per la pubblica incolumità.Per le operazioni di rimozione sono previste modifiche alla viabilità.A partire dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di venerdì 19 marzo è prevista l'istituzione del divieto di sosta con rimozione e del divieto di transito in via Vecchia San Donato tratto compreso fra la via Francesca e il civico 1. La viabilità alternativa è via Francesca – via Placido Rizzotto e via San Donato.

Nel pomeriggio del 19 marzo dalle ore 14,00 alle ore 18,00 e nei giorni sabato 20 e domenica 21 marzo dalle ore 8,00 alle ore 18,00 è prevista l'istituzione del divieto di sosta con rimozione e del divieto di transito in via Francesca tratto compreso fra la via Placido Rizzotto e la SP 25 via Usciana .

La viabilità alternativa per raggiungere Castelfranco: via Francesca – via Usciana e via Lungomonte oppure via Francesca – via Usciana – SP 25 – via Valdinievole (o in alternativa via Usciana via Pregiuntino – via Bindone via Cerretti – via Valdinievole).

Per raggiungere Montecalvoli – Pontedera per i veicoli fino a 35q occorre percorrere la via Francesca - via San Donato – via Firenzuola - via Fosso e viceversa.

Per i mezzi oltre i 35 q dovrà essere percorsa la via Francesca – via Francesca Bis SP 66 e SGC FI PI LI e viceversa.

Sul territorio saranno posizionati dei segnali di preavviso della chiusura della strada.