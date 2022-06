Rintracciata a Camp Darby una persona scomparsa

Si è chiusa nel migliore dei modi la scomparsa di una persona denunciata nel primo pomeriggio di ieri, 13 giugno, presso i Carabinieri di Pisa. I militari si sono subito attivati con tutte le pattuglie presenti in città, estendendo poi le ricerche fino alle località periferiche e sul litorale. Solo dopo le ore 21 una squadra della Compagnia Carabinieri Setaf è riuscita a rintracciare la persona in una zona boschiva in prossimità di Camp Derby. Soccorsa da personale del 118 è stata poi affidata alle cure dei familiari.

L'Arma dei Carabinieri consiglia di procedere a denunciare da subito eventi di questa natura, in quanto le ricerche, soprattutto se intraprese fin dalle prime ore, sono determinanti per favorire un esito positivo dio queste vicende.