Autobus, ancora assenze per Covid tra gli autisti

Anche per la giornata di lunedì 17 gennaio, a causa di malattie e quarantene legate al Covid che stanno interessando anche molti conducenti, sono previste riduzioni ai servizi urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane in tutto il territorio regionale.

In base alle comunicazioni ricevute dai vari dipartimenti, sono 585 le assenze tra gli autisti causate, direttamente o indirettamente, dalla pandemia Covid-19. Nel Dipartimento Sud è prevista l’assenza, causa malattie-infortuni-covid, di 82 autisti, di cui 39 a Siena,16 a Grosseto, 19 ad Arezzo e 8 a Piombino.

Nel Dipartimento Nord, 137 autisti saranno assenti causa malattie- infortuni-covid: 19 a Massa Carrara, 39 Lucca, 42 a Pisa e 37 a Livorno.

Per il Dipartimento Centro sono 366 gli autisti assenti (causa malattie-infortuni-covid): 273 a Firenze (tra servizio urbano ed extraurbano, in quest’ultimo 43), 29 a Pistoia e 44 tra Prato ed Empoli.

Autolinee Toscane sta continuando a fare di tutto per garantire le corse essenziali, rimodulando la programmazione del servizio e dando priorità alle corse scolastiche e dei pendolari, chiedendo a chi può lavorare di fare straordinari. Resta inteso che il programma presentato può, purtroppo, subire ancora modifiche e riduzioni se si verificheranno altre assenze di autisti o altri problemi durante la giornata.

“Se riusciamo a garantire il servizio attuale, pur con queste difficoltà - spiega il presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli - è grazie ai nostri dipendenti che, dagli autisti alla manutenzione passando all’organizzazione, stanno dando il massimo in questi giorni complicati. Li vogliamo ringraziare”.

Per quanto il servizio urbano di Pisa per lunedì 17 gennaio, rimodulato il servizio per garantire le corse con funzionalità scolastica, riduzione delle frequenze di servizio per tutte le linee, soppressioni in tutte le fasce orarie da inizio a fine servizio.