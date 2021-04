Porta a Lucca: al via l'intervento di riqualificazione dell'area verde di via Piave

Sono iniziati i lavori di recupero dell’area pubblica di via Piave a Porta a Lucca, nel tratto dai civici 49 a 59. L’intervento prevede una riqualificazione dei percorsi pedonali e carrabili, dell’area a verde e arredi urbani, oltre alla revisione del sistema di smaltimento delle acque piovane. L’intera area, con particolare attenzione a marciapiedi e asfalti, si presenta fortemente degradata dalla presenza di radici di pini che hanno completamente dissestato la pavimentazione, il manto stradale e l'area a verde.

"La riqualificazione complessiva dell’area di via Piave a Porta a Lucca - dichiara l’assessore a Lavori pubblici e cura della qualità urbana Raffaele Latrofa - permetterà di rendere di nuovo fruibile uno spazio pubblico completamente dissestato dalle radici dei pini, che era diventato pericoloso per i residenti dei condomini popolari, soprattutto per anziani, disabili e bambini. Prima di iniziare i lavori, abbiamo tenuto un incontro con i residenti della zona, direttamente sul posto, per illustrare il progetto e capire, insieme ai tecnici del Comune, se era possibile raccogliere segnalazioni da integrare nel progetto. Nel confronto, in cui i cittadini hanno apprezzato l’opera di riqualificazione, abbiamo accolto alcune richieste, compatibili con lo svolgimento dei lavori. Questo metodo di lavoro, fatto di ascolto dei cittadini con sopralluoghi nei quartieri, contraddistingue l’azione della nostra amministrazione, che sta confermando, con i molti interventi di piccole e grandi manutenzione e con le nuove opere che stiamo realizzando, la grande attenzione dedicata alla qualità della vita dei quartieri e dei residenti".

I lavori nel dettaglio prevedono il recupero complessivo dell’area compresa dai civici 49 a 59, dove le radici superficiali di alcuni pini di notevoli dimensioni, hanno negli anni divelto la pavimentazione esistente. L’intervento di riqualificazione ha previsto l’abbattimento di cinque pini e altri tre alberi, che saranno sostituiti con la piantumazione di altrettante piante, più ulteriori essenze arboree in aggiunta; la sostituzione dei cordonati che delineano le zone verde con nuovi elementi, che formeranno un nuovo disegno del verde pubblico. È previsto poi il rifacimento di percorsi pedonali all’interno dell’area e della pavimentazione stradale in asfalto, l’installazione di quattro panchine in calcestruzzo lavato al centro dell’area e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica che illumini efficacemente la nuova area pubblica verde. Infine verrà realizzato l’impianto di irrigazione e, per migliorare il deflusso delle acque meteoriche, la fognatura bianca con nuove griglie per la raccolta delle acque meteoriche, che andrà ad allacciarsi alla fognatura pubblica.

I lavori sono stati affidati all’impresa C.A.L.F. di Porcari per un importo complessivo di 102.370 euro e il termine dell’intervento è previsto tra fine giugno e inizio luglio.