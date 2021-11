Cascina: prosegue la riqualificazione nelle aree verdi delle scuole comunali

Ammonta a 115.000 euro l’investimento del Comune di Cascina per riqualificare alcune aree verdi e ludiche pubbliche e pertinenziali di edifici comunali, con un’attenzione particolare ad alcune aree gioco all’interno dei resede di pertinenza delle scuole dell’infanzia e delle aree verdi in loro prossimità. Gli interventi fanno parte di un più ampio intervento di riqualificazione delle aree esterne di pertinenza delle scuole interessate e del contesto in cui sono inserite, teso al raggiungimento di un maggior decoro e una migliore fruibilità delle stesse aree dopo gli abbattimenti, effettuati lo scorso anno, degli alberi pericolosi ivi presenti, e che hanno previsto anche la nuova tinteggiatura delle pareti esterne degli edifici e che prevedono anche la prossima piantumazione di nuove alberature (con un finanziamento extra).

Le aree esterne interessate dalla riqualificazione appartengono alle scuole dell’infanzia 'Rodari' nella frazione di San Casciano (3 aule verdi, 1 sagoma a forma di sole, 1 percorso in corda), 'Giamburrasca' a Casciavola (1 scivolo baby, 1 tavolo sabbiera, 1 casetta sabbiera, 1 casetta, 1 sabbiera), 'G. Deledda' a Musigliano (2 tavoli sabbiera, 1 struttura torri-scivolo, 1 casetta), 'Il Panda' a Cascina (1 torretta-scivolo baby, 1 percorso in corda) e 'Carlo Alberto dalla Chiesa' nella frazione di San Frediano (1 ponte in corda, 1 casetta, 1 torretta-scivolo e balconcino). Alla scuola 'Rodari', tra l’altro è prevista la posa di 100 metri quadrati di pavimentazione in gomma colata drenante, antiscivolo, permeabile, resistente al fuoco. I lavori alla scuola di Musigliano sono già stati ultimati e sono partiti quelli alle 'Giamburrasca'.

"Con lo scoppio della pandemia e l’emergenza Covid - sottolinea Cristiano Masi, vicesindaco con delega ai Lavori pubblici - abbiamo scoperto più che mai quanto sia importante per i bambini poter giocare all’aria aperta e in tutta sicurezza. I lavori di riqualificazione che stiamo realizzando nelle quattro scuole d’infanzia vanno proprio in questa direzione. Stiamo investendo molto sulle aree esterne degli istituti e arriveranno a breve anche i gazebo in legno che andranno a sostituire quelli provvisori, mentre le nuove piantumazioni finiranno entro novembre con la Festa dell’Albero. Infine è in atto una ricognizione delle aree verdi per capire dove è necessario intervenire con la sostituzione dei giochi rovinati e dove invece sia possibile realizzarne di nuovi".