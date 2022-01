Capannoli: iniziati i lavori sui marciapiedi di via Volterrana

Iniziati i lavori di rifacimento del primo lotto dei marciapiedi di via Volterrana, nel centro abitato del capoluogo. Un intervento per il quale l'amministrazione comunale aveva intercettato un finanziamento realizzato in più lotti, che ha preso avvio con l'inizio del nuovo anno, a cui ha aggiunto risorse del bilancio comunale per un importo complessivo di circa 100.000 euro.

"Seppur in un momento di grande difficoltà, vista la situazione sanitaria, non abbiamo voluto rinviare ulteriormente il cantiere e proprio in questi giorni sono

iniziati i lavori" commenta il sindaco Arianna Cecchini. I lavori hanno preso avvio nella parte più a sud della Volterrana, per proseguire poi verso la zona del semaforo. Durante l'intervento è prevista la viabilità con senso unico alternato.