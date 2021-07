Riqualificazione di piazza Gorgona: soddisfatti anche gli ambulanti

Missione compiuta, obiettivo raggiunto. Il sindacato degli ambulanti Fiva Confcommercio Pisa esprime soddisfazione nel giorno dell'inaugurazione di piazza Gorgona a Marina di Pisa. Il motivo lo spiega Franco Palermo, il presidente provinciale degli ambulanti: "Oggi è un giorno felice anche per la nostra categoria, perché abbiamo ottenuto, alla luce dei lavori di riqualificazione giunti a compimento, di rendere la piazza compatibile con la presenza dei banchi del mercato. Dall'allineamento delle panchine all'altezza delle alberature, dalle modalità di accesso e di uscita dei furgoni, passando per altri piccoli suggerimenti che rendono la riqualificata piazza Gorgona una piazza a tutti gli effetti mercatale".

"Da domenica 1 agosto, inoltre, il gruppo di banchi che era stato spostato alcuni mesi addietro causa lavori, potrà finalmente rioccupare la propria postazione in piazza e riprendere il normale lavoro di sempre, cercando di sfruttare al massimo quel che resta dell'estate" aggiunge il presidente della FivaConfcommercio che rivolge un ringraziamento all'amministrazione comunale: "In particolare al sindaco Michele Conti e all'assessore Raffaele Latrofa per la loro disponibilità ad accogliere alcuni dei nostri suggerimenti, fondamentali per consentire agli operatori del mercato di continuare a svolgere la loro attività su questa bellissima piazza. Rispetto, collaborazione e lealtà restano i valori inconfondibili del nostro modo di lavorare".

"Un risultato tutt'altro che scontato quello raggiunto, frutto di un dialogo assiduo con l'amministrazione comunale e rispetto ad una piazza restituita alla piena e bella fruizione del litorale e di tutta la città - aggiunge Alessio Giovarruscio, responsabile sindacale di Confcommercio - i mercati sono nati nelle piazze e continueranno anche per il futuro ad animare e a rendere più interessanti e vivaci piazze e strade delle nostre città".