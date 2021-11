Verde urbano: al termine i lavori di riqualificazione in via Piave

Sono giunti al termine i lavori strutturali di recupero dell’area pubblica di via Piave a Porta a Lucca, nel tratto dai civici 49 a 59. L’intervento, che ha previsto una riqualificazione dei percorsi pedonali e carrabili, dell’area a verde, oltre alla revisione del sistema di smaltimento delle acque piovane, è completato nelle parti fondamentali, mentre rimane da rifinire con la sistemazione del prato, la piantumazione di due alberi ad alto fusto (lecci), 7 ligustri e alcuni arbusti e con l’installazione dei nuovi arredi. La riqualificazione ha puntato a ripristinare un’area fortemente degradata, soprattutto nei marciapiedi e negli asfalti, a causa della presenza delle radici di pini che avevano completamente dissestato la pavimentazione, il manto stradale e l'area a verde.

"La riqualificazione complessiva dell’area di via Piave a Porta a Lucca - dichiara l’assessore a Lavori pubblici e cura della qualità urbana Raffaele Latrofa - rende di nuovo fruibile uno spazio pubblico che era diventato completamente inagibile, al punto da rappresentare un pericolo per i residenti dei condomini popolari, soprattutto per anziani, disabili e bambini. Prima di iniziare i lavori, come sempre facciamo prima di intervenire nei quartieri, abbiamo tenuto un incontro direttamente sul posto, per condividere il progetto e raccogliere le segnalazioni dei residenti. Nel mese di novembre, a piantumazioni finite, potremo inaugurare l’area finalmente tolta al degrado, per restituirla al quartiere e tornare ad essere utilizzata in piena sicurezza dai cittadini. Un altro tassello che si aggiunge ai molti interventi di riqualificazione urbana in corso nel quartiere di Porta a Lucca, come le opere di sicurezza idraulica appena terminate, il rifacimento di marciapiedi e asfalti e le operazioni di rinnovo arboreo".

I lavori nel dettaglio hanno previsto il recupero complessivo dell’area compresa dai civici 49 a 59, dove le radici superficiali di alcuni pini di notevoli dimensioni, avevano negli anni divelto la pavimentazione esistente. L’intervento di riqualificazione ha previsto l’abbattimento di cinque pini e altri tre alberi, che vengono sostituiti con la piantumazione di altrettante piante, più ulteriori essenze arboree in aggiunta; la sostituzione dei cordonati che delineano le zone verde con nuovi elementi, che formeranno un nuovo disegno del verde pubblico. E' stato eseguito il rifacimento di percorsi pedonali e dell’area centrale della piazza con pavimentazione in cemento architettonico, dove verranno installate quattro panchine, di cui due lineari e una che ha la caratteristica di essere utilizzata da più utenti contemporaneamente per favorire la socialità.

I lavori hanno previsto inoltre la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica che illumini efficacemente la nuova area a verde, la realizzazione dell’impianto di irrigazione e, per migliorare il deflusso delle acque meteoriche, la fognatura bianca con nuove griglie per la raccolta delle acque meteoriche, che andrà ad allacciarsi alla fognatura pubblica, compresa la predisposizione all'allaccio da parte di Apes. Per finire, sono state abbattute le barriere architettoniche esistenti, con percorsi in quota e sono stati creati posti auto a servizio dei residenti. I lavori sono stati eseguiti all’impresa C.A.L.F. di Porcari per un importo complessivo di 102.370 euro.